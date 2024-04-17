Население положило 14 миллиардов на депозиты в марте

Украинцы положили на депозиты в марте 13,7 млрд грн. В целом депозитный портфель вырос на 1,3% и составляет 1079,4 млрд. грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Гривневых депозитов стало больше на 3,7 млрд грн (0,5%). В целом сбережений в национальной валюте в банках по итогам марта — 709,2 млрд грн. Депозитная ставка для гривны уменьшилась на 0,1 п.п. и составляет 13,5% годовых.

Валютный депозитный портфель вырос на $12 млн (0,12%) и составляет $9,44 млрд. Средняя ставка для долларовых вкладов выросла на 0,1 п.п. — до 1,2%.

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