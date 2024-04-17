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17 апреля 2024, 17:05 Читати українською

Потребуется дольше времени, чем ожидалось, чтобы инфляция достигла целевого уровня ФРС в 2% — Пауэлл

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил во вторник, что потребуется дольше времени, чем ожидалось, чтобы достичь уверенности, необходимой для снижения инфляции до целевого уровня центрального банка в 2%. Об этом сообщает Yahoo.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил во вторник, что потребуется дольше времени, чем ожидалось, чтобы достичь уверенности, необходимой для снижения инфляции до целевого уровня центрального банка в 2%.
Фото: japantimes.co.jp

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Пауэлл отметил, что, учитывая сильный рынок труда в США и прогресс в области борьбы с инфляцией на данный момент, уместно выделить дополнительное время в монетарной политике и подождать, следя за экономическими и меняющимися перспективами.

Комментарии Пауэлла стали первым признанием того, что неутешительные данные по инфляции в США за первый квартал этого года не показывают прогресса, чтобы ФРС могла быстро снизить процентную ставку, пока находящуюся на 23-летнем максимуме.

Новая позиция Пауэлла отличается от его комментариев две недели назад, когда он заверил, что общий прогноз инфляции не сильно изменился, несмотря на более высокие, чем ожидалось, ее показатели в начале года.

Во вторник он не дал гарантий или прогнозов по снижению ставки в этом году вообще, заявив, что преобладающий показатель инфляции ФРС — индекс потребительских цен (PCE), исключающий волатильные цены на продукты питания и бензин — в марте мало изменится по сравнению с февралем. Напомним, что в феврале PCE составил 2,8%, что выше целевого показателя ФРС 2%.

По словам главы ФРС, потребуется большая уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%, прежде чем станет целесообразным снижение ставки.

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Отметим, что данные за март по индексу потребительских цен в США (CPI) третий месяц подряд оказались высокими, показав рост на 3,5% по сравнению с предыдущим годом — 3,2% и больше, чем ожидали экономисты.

Годовое изменение базового индекса потребительских цен (без цен на продукты питания и энергоносители) составило 3,8%, то есть индекс остался на том же уровне, что и в феврале.

В то же время рынок труда также показал более высокие показатели, а розничные продажи в марте свидетельствовали, что потребители продолжают тратить деньги на устойчивом уровне, как и раньше.

Источник: Минфин
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