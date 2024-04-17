Польские фермеры возобновят блокировку перед одним пунктом пропуска — Гостаможслужба

Завтра, 18 апреля, польские фермеры планируют блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска «Корчева — Краковец». Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Блокировка движения начнется с 09:00 и продлится в течение двух суток до 09:00 20 апреля.

«Пропускная способность будет составлять 1 автомобиль в час. Сообщается, что это не касается гуманитарных и военных грузов», — говорится в сообщении.

При этом движение пассажирского транспорта в оба направления не будет блокировано.

Напомним

Ранее польские фермеры заявляли, что протесты на границе будут продолжаться, по меньшей мере, до конца апреля.

«Минфин» писал, что вчера, 16 апреля, польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска «Долгобычев — Угринов» на границе с Украиной.