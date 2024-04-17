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17 апреля 2024, 15:16 Читати українською

Пенсии перечислили для 654 тысяч работающих пенсионеров: когда будут выплаты

Согласно украинскому законодательству, с 1 апреля осуществляется автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам за стаж, приобретенный в последние два года. Выплата повышенных пенсий состоится в июне 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно украинскому законодательству, с 1 апреля осуществляется автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам за стаж, приобретенный в последние два года.
Фото: НБУ

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Размер пенсии зависит не только от размера заработной платы, но и от страхового стажа (т.е. периода, за который человек платит Единый страховой взнос — ЕСВ).

Поскольку со временем — когда человек работает — страховой стаж у пенсионера увеличивается, то и размер пенсии должен также увеличиваться. Поэтому 1 апреля пенсии работающим пенсионерам перечисляют.

Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), из которой исчисляется пенсия.

Лично обращаться для проведения перерасчета никуда не нужно: он происходит автоматически, по данным, содержащим Государственный реестр застрахованных лиц.

Читайте также: Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: данные ПФУ

В этом году перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа состоялся для 654 тысяч работающих пенсионеров. Это около 6,2% от их общего количества (на 1 января 2024 г. в Украине насчитывалось 10,51 млн. пенсионеров).

Обращаем внимание, что выплата повышенных пенсий состоится в июне 2024 г. (с учетом повышения за апрель и май). Это связано с тем, что перерасчет возможен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за 1 квартал. А такие отчеты будут подаваться по май", — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что для подавляющего большинства пенсионеров — более 10 млн — 1 марта произошла индексация пенсий, в третий раз — за время полномасштабной войны.

Напомним

С 1 марта 2024 года:

  • минимальная пенсия в Украине увеличилась с 2 093 грн до 2 361 грн,
  • максимальная — с 20 930 грн до 23 610 грн.
  • средний размер составил — 5 791 грн (на 10,6% больше по сравнению с мартом прошлого года).
Источник: Минфин
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