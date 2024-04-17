Украина, как кандидат в члены ЕС, планирует одобрить европейские нормы по регулированию рынков криптоактивов для защиты потребителей. Об этом заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
Регулирование криптовалют в Украине будет происходить по стандартам ЕС — НБУ
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Как отметила Рожкова, криптоиндустрия, оказывающая все большее влияние на финансовые рынки, нуждается в унифицированном регулировании, в частности, имплементации Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) Европейского Союза.
«Учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом», — сказала она.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Згадав як ото в 2019 злили відео, де молодий премьєр обговорює з керівництвом НБУ інфляцію. :)
Які «стандарти ЄС»? В кожній країні ЄС це абсолютно по різному, в одних працюють кріптобіржі і крипту приймають в магазинах та банках, в інших вона взагалі ніби то й не існує.