ПАСЕ поддержала резолюцию о передаче замороженных активов россии в пользу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала резолюцию, призывающую передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Документ предлагает создать международный трастовый фонд, куда переведут изъятые в россии средства, чтобы потом использовать их для помощи Украине, передает Forbes.

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Что известно

Предполагается, что распределение авуаров будет проходить в рамках международного компенсационного механизма, разработанного под эгидой Совета Европы.

В проекте резолюции отмечалось, что россия как страна-агрессор обязана предоставить «полную компенсацию» за причиненный ею ущерб, повлекший гибель людей и разрушение инфраструктуры в Украине.

ПАСЕ также предлагает создать «непредвзятую и эффективную международную комиссию» для рассмотрения исков, поданных Украиной, а также физическими и юридическими лицами, пострадавшими от войны.