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17 апреля 2024, 11:50 Читати українською

ПАСЕ поддержала резолюцию о передаче замороженных активов россии в пользу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала резолюцию, призывающую передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Документ предлагает создать международный трастовый фонд, куда переведут изъятые в россии средства, чтобы потом использовать их для помощи Украине, передает Forbes.

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала резолюцию, призывающую передать замороженные российские активы на восстановление Украины.
Фото:depositphotos

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Что известно

Предполагается, что распределение авуаров будет проходить в рамках международного компенсационного механизма, разработанного под эгидой Совета Европы.

В проекте резолюции отмечалось, что россия как страна-агрессор обязана предоставить «полную компенсацию» за причиненный ею ущерб, повлекший гибель людей и разрушение инфраструктуры в Украине.

ПАСЕ также предлагает создать «непредвзятую и эффективную международную комиссию» для рассмотрения исков, поданных Украиной, а также физическими и юридическими лицами, пострадавшими от войны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+30
bonv
bonv
17 апреля 2024, 12:03
#
Закликає і передали то дві великі різниці… Закликають вже давно.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 апреля 2024, 12:16
#
Уважаемая редакция,
вопрос от дурака, который два раза прочитал вашу статью и первоисточник —
скажите пожалуйста где конкретно написано, что какие то замороженные средства передадут Украине?
Я как дурак и то вижу разницу между … передать Украине .. и ..трастовий фонд, куди переведуть вилучені в рф кошти, щоб потім використати їх для допомоги Україні

А вы, уважаемая редакция разницу не видите???

И зачем тиражировать статьи под придуманными заголовками?
+
0
gorobezus
gorobezus
17 апреля 2024, 12:17
#
Никто ничего изымать не будет. Потому что потом арабы и китайцы, а мож еще кто, после этого начнут выводить свои средства. И что будет после этого — я даже представить не могу.
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