Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала резолюцию, призывающую передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Документ предлагает создать международный трастовый фонд, куда переведут изъятые в россии средства, чтобы потом использовать их для помощи Украине, передает Forbes.
ПАСЕ поддержала резолюцию о передаче замороженных активов россии в пользу Украины
► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Предполагается, что распределение авуаров будет проходить в рамках международного компенсационного механизма, разработанного под эгидой Совета Европы.
В проекте резолюции отмечалось, что россия как страна-агрессор обязана предоставить «полную компенсацию» за причиненный ею ущерб, повлекший гибель людей и разрушение инфраструктуры в Украине.
ПАСЕ также предлагает создать «непредвзятую и эффективную международную комиссию» для рассмотрения исков, поданных Украиной, а также физическими и юридическими лицами, пострадавшими от войны.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 3
вопрос от дурака, который два раза прочитал вашу статью и первоисточник —
скажите пожалуйста где конкретно написано, что какие то замороженные средства передадут Украине?
Я как дурак и то вижу разницу между … передать Украине .. и ..трастовий фонд, куди переведуть вилучені в рф кошти, щоб потім використати їх для допомоги Україні…
А вы, уважаемая редакция разницу не видите???
И зачем тиражировать статьи под придуманными заголовками?