Инфляция в Великобритании в марте замедлилась до минимума с сентября 2021 года

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 3,2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

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Как изменилась инфляция

Консенсус-прогнозы аналитиков, которые приводят Bloomberg и Trading Economics, предполагали, что этот показатель составит 3,1%.

Инфляция в Великобритании в марте была минимальной с сентября 2021 года и ослабла по сравнению с февралем (3,4%).

В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании выросли на 0,6%, как и в феврале.

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