Инфляция в Британии замедлилась до 3,4%

Британская инфляция снижается, что улучшает прогнозы потребителей. Офис национальной статистики сообщил, что наибольшее снижение инфляции повлекло за собой продовольствие, рестораны и кафе, тогда как наибольшее давление на рост цен оказывали жилье и горючее. Об этом пишет CNBC.

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Официальные данные, обнародованные в среду, показали, что годовая инфляция в Великобритании в феврале составила 3,4%, что ниже показателя 4% в январе.

По данным LSEG, экономисты, опрошенные Reuters, ожидали годовую ставку инфляции на уровне 3,5% в феврале.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 5% год к году в феврале по сравнению с 7% в январе, что является самым низким годовым показателем с января 2022 года, сообщил ONS.

«Показатель снижается одиннадцатый месяц подряд с недавнего максимума в 19,2% в марте 2023 года, который является самым высоким годовым показателем более 45 лет», — добавили они.

Показатель базового индекса потребительских цен, исключающий быстро меняющиеся цены на продовольствие, энергию, алкоголь и табак, составил 4,5% годовых, что ниже консенсусной оценки в 4,6% и ниже 5,1% в январе.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант в своем заявлении после обнародования данных в среду заявил, что снижение инфляции «создает предпосылки для улучшения экономических условий».

Банк Англии ожидает, что инфляция временно снизится до своего целевого показателя в 2% во втором квартале, прежде чем снова вырастет позже этого года, после агрессивного повышения процентных ставок за последние два года с целью контроля за ценами.

Центральный банк собирается на заседание в четверг, чтобы принять свое следующее решение по монетарной политике, и, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений на уровне 5,25%.