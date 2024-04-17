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17 апреля 2024, 10:55 Читати українською

Канада предоставит Украине очередной льготный кредит на $300 млн

В этом году правительство Канады предоставит Украине очередной льготный кредит на 400 млн канадских долл. (около 307 млн долл. США). Об этом говорится в проекте государственного бюджета Канады, внесенном накануне в парламент страны, пишет «Укринформ».

В этом году правительство Канады предоставит Украине очередной льготный кредит на 400 млн канадских долл. (около 307 млн долл.

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«В бюджете-2024 объявлено о намерении Канады предоставить Украине 2,4 млрд долл. ссуд в 2024-м году, из которых 2 млрд долл. уже было перечислено 20 марта через специальный административный счет МВФ, чтобы гарантировать способность правительства Украины и в дальнейшем предоставлять услуги своим гражданам «, — утверждается в документе.

Кроме этого, Канада в течение пяти лет перечислит Европейскому банку реконструкции и развития 137,2 млн.евро, которые будут направлены на реконструкцию Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Strain
Strain
17 апреля 2024, 10:59
#
Скоро все будущие репарации уйдут на погашение кредитов.
Как и ожидалось — что бы не происходило мы как жили хреново так и продолжим жить.
И неважно кто будет у власти. Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский.
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0
matroskin
matroskin
17 апреля 2024, 11:13
#
Канада це повне розчарування цієї війни. Нідерланди разів в 50 менші, та ДАЮТЬ нам допомоги мільярдами, а ці то десять стволів до пушок, то 300млн КРЕДИТУ.
Звісно ніхто нам нічого не винен, але і це так… «аби считалось».
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