Канада предоставит Украине очередной льготный кредит на $300 млн

В этом году правительство Канады предоставит Украине очередной льготный кредит на 400 млн канадских долл. (около 307 млн долл. США). Об этом говорится в проекте государственного бюджета Канады, внесенном накануне в парламент страны, пишет «Укринформ».

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«В бюджете-2024 объявлено о намерении Канады предоставить Украине 2,4 млрд долл. ссуд в 2024-м году, из которых 2 млрд долл. уже было перечислено 20 марта через специальный административный счет МВФ, чтобы гарантировать способность правительства Украины и в дальнейшем предоставлять услуги своим гражданам «, — утверждается в документе.

Кроме этого, Канада в течение пяти лет перечислит Европейскому банку реконструкции и развития 137,2 млн.евро, которые будут направлены на реконструкцию Украины.