Одиноким американцам, проживающим в пяти самых дорогих для жизни штатах, нужно зарабатывать свыше $100 тысяч в год для комфортного существования. Об этом говорится в исследовании SmartAsset.
Сколько нужно денег для комфортной жизни в самых дорогих штатах Америки — исследование
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Сколько нужно денег для комфортной жизни
Под комфортным в рамках исследования понимается доход, покрывающий бюджет по модели 50/30/20, то есть 50% зарплаты тратится на жилье и другие обязательные расходы, 30% — на остальные траты, и 20% откладывается в виде инвестиций.
Самые дорогие штаты Америки
Самым дорогим штатом признан Массачусетс, где для комфортной жизни одному нужно зарабатывать не менее $116 тысяч.
В топ-5 также оказались Гавайи и Калифорния ($113,7 тысячи), Нью-Йорк ($111,7 тысячи) и Вашингтон ($106,5 тысячи). Для сравнения: в Северной Дакоте показатель составляет $52,8 тысячи.
Медианная зарплата в США составляет около $60 тысяч, по данным Министерства труда. Медианный доход, достаточный для комфортной жизни одному, составляет $89,5 тысячи.
Авторы исследования отмечают, что планирование бюджета по схеме 50/30/20 может быть неоптимальным способом для одиноких американцев, поскольку они больше тратят на жилье, продукты, путешествия и развлечения, чем те, кто живет парами.
Исследователи называют это «налогом на одиночество». Они советуют одиночкам найти себе более бюджетное жилье — например, небольшую квартиру — или сократить необязательные расходы, в частности, на путешествия.
Комментарии - 6
…Сколько нашим чиновникам надо украсть в год, для комфортной жизни в США…
Але навіть за наявною інформацією медіана доходу суттєво менше за медіану комфортного життя. І треба скорочувати «необовʼязкові» витрати, типу подорожей. Іншими слова — працювати за їжу та житло.
И это что, авторитетный источник???
Вы посмотрите чем эта контора занимается и с какой целью подобную информацию размещает у себя на сайте!!!
Это надо …ну очень быть продвинутым. что бы использовать подобные «ресурсы»!!!
… украинские чиновники -спите спокойно, это все «баляляйка» красть вам надо на много меньше!!!
Жоден адекватний орендар ніколи стільки платити не буде, максимум 30−35% у західних країнах від доходу платять за житло. Це у нас норма але не там.