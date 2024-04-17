Сколько нужно денег для комфортной жизни в самых дорогих штатах Америки — исследование

Одиноким американцам, проживающим в пяти самых дорогих для жизни штатах, нужно зарабатывать свыше $100 тысяч в год для комфортного существования. Об этом говорится в исследовании SmartAsset.

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Сколько нужно денег для комфортной жизни

Под комфортным в рамках исследования понимается доход, покрывающий бюджет по модели 50/30/20, то есть 50% зарплаты тратится на жилье и другие обязательные расходы, 30% — на остальные траты, и 20% откладывается в виде инвестиций.

Самые дорогие штаты Америки

Самым дорогим штатом признан Массачусетс, где для комфортной жизни одному нужно зарабатывать не менее $116 тысяч.

В топ-5 также оказались Гавайи и Калифорния ($113,7 тысячи), Нью-Йорк ($111,7 тысячи) и Вашингтон ($106,5 тысячи). Для сравнения: в Северной Дакоте показатель составляет $52,8 тысячи.

Медианная зарплата в США составляет около $60 тысяч, по данным Министерства труда. Медианный доход, достаточный для комфортной жизни одному, составляет $89,5 тысячи.

Авторы исследования отмечают, что планирование бюджета по схеме 50/30/20 может быть неоптимальным способом для одиноких американцев, поскольку они больше тратят на жилье, продукты, путешествия и развлечения, чем те, кто живет парами.

Исследователи называют это «налогом на одиночество». Они советуют одиночкам найти себе более бюджетное жилье — например, небольшую квартиру — или сократить необязательные расходы, в частности, на путешествия.