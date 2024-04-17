Сколько нужно денег для комфортной жизни в самых дорогих штатах Америки — исследование

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 апреля 2024, 9:25 Читати українською

Сколько нужно денег для комфортной жизни в самых дорогих штатах Америки — исследование

Одиноким американцам, проживающим в пяти самых дорогих для жизни штатах, нужно зарабатывать свыше $100 тысяч в год для комфортного существования. Об этом говорится в исследовании SmartAsset.

Одиноким американцам, проживающим в пяти самых дорогих для жизни штатах, нужно зарабатывать свыше $100 тысяч в год для комфортного существования.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько нужно денег для комфортной жизни

Под комфортным в рамках исследования понимается доход, покрывающий бюджет по модели 50/30/20, то есть 50% зарплаты тратится на жилье и другие обязательные расходы, 30% — на остальные траты, и 20% откладывается в виде инвестиций.

Самые дорогие штаты Америки

Самым дорогим штатом признан Массачусетс, где для комфортной жизни одному нужно зарабатывать не менее $116 тысяч.

В топ-5 также оказались Гавайи и Калифорния ($113,7 тысячи), Нью-Йорк ($111,7 тысячи) и Вашингтон ($106,5 тысячи). Для сравнения: в Северной Дакоте показатель составляет $52,8 тысячи.

Медианная зарплата в США составляет около $60 тысяч, по данным Министерства труда. Медианный доход, достаточный для комфортной жизни одному, составляет $89,5 тысячи.

Авторы исследования отмечают, что планирование бюджета по схеме 50/30/20 может быть неоптимальным способом для одиноких американцев, поскольку они больше тратят на жилье, продукты, путешествия и развлечения, чем те, кто живет парами.

Исследователи называют это «налогом на одиночество». Они советуют одиночкам найти себе более бюджетное жилье — например, небольшую квартиру — или сократить необязательные расходы, в частности, на путешествия.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 апреля 2024, 9:50
#
Название статьи надо переделать!
…Сколько нашим чиновникам надо украсть в год, для комфортной жизни в США…
+
+15
neverice
neverice
17 апреля 2024, 9:54
#
Що завжди збиває з толку в таких розрахунках — це вони рахують до сплати податків чи після?
Але навіть за наявною інформацією медіана доходу суттєво менше за медіану комфортного життя. І треба скорочувати «необовʼязкові» витрати, типу подорожей. Іншими слова — працювати за їжу та житло.
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
17 апреля 2024, 10:15
#
Нам там не жить… у нас своё…
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 апреля 2024, 10:17
#
А вот еще раз прочитал и «дошел» до первоисточника — SmartAsset Advisors, LLC («SmartAsset»)!!!
И это что, авторитетный источник???
Вы посмотрите чем эта контора занимается и с какой целью подобную информацию размещает у себя на сайте!!!
Это надо …ну очень быть продвинутым. что бы использовать подобные «ресурсы»!!!

… украинские чиновники -спите спокойно, это все «баляляйка» красть вам надо на много меньше!!!

+
0
veritas69
veritas69
17 апреля 2024, 10:28
#
У нас такі гроші за роботу платять одиницям
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
17 апреля 2024, 10:47
#
50% за житло? Вони з дуба рухнули чи що?
Жоден адекватний орендар ніколи стільки платити не буде, максимум 30−35% у західних країнах від доходу платять за житло. Це у нас норма але не там.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 50 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами