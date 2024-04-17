Официальный курс: НБУ оставил курс гривны без изменений

Национальный банк Украины установил на 17 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 39,5737 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.

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Валютный рынок

НБУ на 16 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,12 грн. Европейская валюта подешевела на 4 копейки.

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