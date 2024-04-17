Национальный банк Украины установил на 17 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 39,5737 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.
Официальный курс: НБУ оставил курс гривны без изменений
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Валютный рынок
НБУ на 16 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,12 грн. Европейская валюта подешевела на 4 копейки.
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Источник: Минфин
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