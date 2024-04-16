Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 17 копеек

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Валютный рынок

НБУ на 16 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,16 грн. Европейская валюта подорожала на 20 копеек.

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