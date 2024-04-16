Пенсионный фонд завершил идентификацию пенсионеров-ВПЛ

Физическую идентификацию в Украине прошли около 213 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных до начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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До 31 марта 2024 года пенсионерам, которые стали внутренне перемещенными лицами до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года, необходимо было подать заявление о прохождении физической идентификации.

Это необходимо для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив и получает ли выплату именно то лицо, которому они назначены.

«С начала карантина в связи с COVID-19 норма о прохождении физической идентификации пенсионерам, ставшим ВПЛ до 24 февраля 2022 года, не применялась. После завершения карантина, с 1 июля 2023 года это требование возобновило свое действие», — отметили в Минсоцполитики.

Понимая, что во время войны часть украинцев не могут физически посетить отделение банка или Пенсионного фонда, правительство расширило инструменты физической идентификации. Они позволяют проходить ее несколькими способами: не только лично посещая отделение банка, но и отдаленно.

Кроме того, государство самостоятельно проверяло по имеющимся реестрам, зарегистрированы ли такие пенсионеры как ВПЛ на территориях, подконтрольных правительству Украины, и если да — это также засчитывалось как прохождение ими физической идентификации.

Также правительство дало длительный переходный период — девять месяцев (с 1 июля 2023 года по 31 марта 2024 года) для того, чтобы пенсионеры из ВПЛ, получившие такой статус до 24 февраля 2022 года, имели достаточно времени для ее прохождения.

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В результате, после проверки, была продолжена выплата пенсии для 212,8 тыс. человек.

В частности, идентификацию прошли:

лично посетив отделение банков — более 27 тыс. человек

с помощью видеоконференции — 46 тыс. человек

в консульских учреждениях за границей — 356 человек

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины — почти 73 тыс. человек

лично посетив территориальные органы Пенсионного фонда Украины — 31,6 тыс. человек.

«Для финансирования выплаты пенсий таким людям готовятся соответствующие дополнительные документы. После их обработки — выплачивается пенсия. Так что, если вы не получили пенсию в свою дату, но прошли идентификацию, она обязательно будет выплачена до конца месяца», — отметили в Минсоцполитики.