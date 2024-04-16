Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска «Долгобычев — Угринов» на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ).
Польские фермеры сняли блокаду одного пункта пропуска на границе с Украиной
► Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах
Оформление и пропуск грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме, отметили в ведомстве.
«Выезд из Украины пока перед этим пунктом пропуска ожидают 100 грузовиков, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории сопредельного государства», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что польские фермеры за минувшие сутки не пропустили ни одного грузовика на трех пунктах пропуска — «Ягодин», «Рава-Русская» и «Угринов».
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии