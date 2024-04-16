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16 апреля 2024, 18:34 Читати українською

Польские фермеры сняли блокаду одного пункта пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска «Долгобычев — Угринов» на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ).

Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска «Долгобычев — Угринов» на границе с Украиной.
Фото: ukrayina.pl

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Оформление и пропуск грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме, отметили в ведомстве.

«Выезд из Украины пока перед этим пунктом пропуска ожидают 100 грузовиков, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории сопредельного государства», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что польские фермеры за минувшие сутки не пропустили ни одного грузовика на трех пунктах пропуска — «Ягодин», «Рава-Русская» и «Угринов».

Источник: Минфин
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