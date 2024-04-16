Доллар на межбанке подешевел на 4 копейки, а Нацбанк сохранил старый официальный курс

Курс доллара на межбанке начал отходить назад. Если вчера торговля в системе Bloomberg закончилась на 39,61 грн/$, то сегодня, 16 апреля, — уже на 39,57 грн/$.

► Читайте «Минфин» вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Торги на межбанке

В течение дня цена предложения на межбанке достигала 39,65 грн/$, однако реальных сделок на этом уровне не было зафиксировано.

В полдень Нацбанк устанавливал свой справочный курс на 39,5788 грн/$, а официальный по итогам торгов на 17 апреля закрепил на 39,5737 грн/$ — ровно на том же значении, что и вчера.

Читайте: Банки ставят 40 грн/$ и выше в кассах и при конвертации средств на карточных счетах населения

В то же время объем торгов на Bloomberg во вторник поднялся со $161,3 млн до $244,1 млн.