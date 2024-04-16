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16 апреля 2024, 17:05 Читати українською

Доллар на межбанке подешевел на 4 копейки, а Нацбанк сохранил старый официальный курс

Курс доллара на межбанке начал отходить назад. Если вчера торговля в системе Bloomberg закончилась на 39,61 грн/$, то сегодня, 16 апреля, — уже на 39,57 грн/$.

Курс доллара на межбанке начал отходить назад.
Фото:depositphotos

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Торги на межбанке

В течение дня цена предложения на межбанке достигала 39,65 грн/$, однако реальных сделок на этом уровне не было зафиксировано.

В полдень Нацбанк устанавливал свой справочный курс на 39,5788 грн/$, а официальный по итогам торгов на 17 апреля закрепил на 39,5737 грн/$ — ровно на том же значении, что и вчера.

Читайте: Банки ставят 40 грн/$ и выше в кассах и при конвертации средств на карточных счетах населения

В то же время объем торгов на Bloomberg во вторник поднялся со $161,3 млн до $244,1 млн.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 апреля 2024, 18:08
#
Доллар США на 106.060.застрял… щас проснутся американцы пойдет как по маслу…
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