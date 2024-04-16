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16 апреля 2024, 18:21 Читати українською

Microsoft инвестировала $1,5 млрд в ИИ-компанию G42

Корпорация Microsoft инвестировала $1,5 млрд в компанию G42, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта (ИИ) в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом говорится в сообщении компании.

Корпорация Microsoft инвестировала $1,5 млрд в компанию G42, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта (ИИ) в Объединенных Арабских Эмиратах.
Фото:depositphotos

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Детали сделки

Организации объявили о стратегическом партнерстве, направленном на «укрепление инноваций в сфере искусственного интеллекта и расширение доступа к передовым технологиям во всем мире».

Известно, что в рамках сотрудничества G42 будет запускать свои приложения и предлагать услуги в области искусственного интеллекта с помощью вычислительной платформы Microsoft Azure.

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В сообщении Microsoft говорится, что инвестиции направлены на ускорение развития ИИ и расширение доступа к передовым технологиям как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и за пределами страны.

Также финансирование будет использовано для повышения квалификации работников в ОАЭ.

Кроме того, в заявлении говорится, что обе компании поддержат создание фонда для разработчиков в размере $1 млрд.

Источник: Минфин
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