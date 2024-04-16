Пасхальная корзина. Как за год выросла стоимость

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменилась стоимость корзины

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в 2024 году традиционные паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-х человек около 1422,05 грн, т. е. на 17,6% дороже, чем в прошлом, когда такой же набор продуктов стоил 1208,78 грн.

Отмечается, что стоимость основной составляющей пасхальной корзины — паски домашней по традиционному рецепту составит 179,8 грн за 1 кг, что на 5,8% превышает стоимость паски 2023 (169,88 грн).

По данным Института, самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты. По сравнению с прошлым годом домашняя колбаса составляет 380−420 грн/кг (+14,3%), буженина — 500−540 грн/кг (+14,2%), сало — 210−280 грн/кг (+3 ,1%).

По сравнению с 2023 годом, стоимость сыра твердого выросла на 31,9% (450−550 грн/кг), мягкого сыра — на 23,0% (37−45 грн за пачку 200 г), сливочного масла — на 16,4%. % (73,2−80,5 грн за пачку 200 г).

Цена за 250 г хрена составит 26 грн (25−29 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символична стоимость соли (100−150 г) — 3 грн.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор) — его стоимость вырастет до 1652,05 грн.

Методика расчета

Расчет стоимости Пасхальной корзины сделан учеными Национального научного центра «Институт аграрной экономики» на основе данных Минфина, проводящего ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus по состоянию на 10 апреля 2024 года .