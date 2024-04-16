ВВП Китая растет выше ожиданий

Валовой внутренний продукт Китая в первом квартале вырос на 5,3% в годовом исчислении, что выше установленного правительством страны на 2024 год целевого показателя роста на уровне около 5%. Об этом сообщает Национальное бюро статистики КНР, пишет «Укринформ».

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Объем китайской экономики за январь — март достиг 29,6 трлн. юаней (около 4,2 трлн. долларов США) и увеличился на 1,6% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.

В первом квартале добавленная стоимость первичной промышленности (горнодобывающей и сельского хозяйства) составила 1,2 трлн юаней ($0,2 трлн), рост на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем вторичной промышленности (производство и переработка) достиг 10, 9 трлн юаней ($1,5 трлн), увеличившись на 6%, а третичной промышленности (сфера услуг) составил 17,5 трлн юаней (2,5 трлн долларов), вырос на 5%.

В то же время Reuters пишет, что несмотря на хорошие квартальные показатели мартовские данные по экспорту, потребительской инфляции, ценам производителей и банковскому кредитованию показали, что импульс экономического роста Китая может снова ослабеть.

Так, промышленное производство в марте выросло на 4,5% по сравнению с годом ранее, что меньше прогнозируемых аналитиками 6% и рост на 7% за январь-февраль.

Увеличение розничных продаж, показателя потребления, в марте достигло 3,1% по сравнению с мартом прошлого года против прогнозируемого роста на 4,6% и указывает на замедление по сравнению с ростом на 5,5% в январе-феврале.

До публикации данных опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост экономики Китая в этом году на 4,2% — 4,6%, что ниже целевого показателя в 5%, а после обнародования статистики первого квартала повысили прогнозы до 4,8% — 4,9%.

По их оценкам, главным фактором, сдерживающим рост экономики Китая, остается кризис в секторе недвижимости, поскольку он влияет на доверие бизнеса и потребителей, инвестиционные планы, решения компаний о расширении производства и ценах на акции.