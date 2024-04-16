В Минобороны во время аудитов выявили нарушений более чем на 10 миллиардов

По итогам внутреннего аудита, которое проводило Министерство обороны Украины, выявлены нарушения на общую сумму более 10 млрд грн. Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

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«В ходе аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд грн. То есть, внутренний аудит идентифицирует определенные возможные негативные последствия, требующие немедленного реагирования. Другими словами, работа аудита направлена на предотвращение нарушений», — сообщил Джигир.

По его словам, определенное возмещение средств и устранение подавляющей части этих нарушений организовано непосредственно во время проведения внутренних аудитов.

«Благодаря внедрению аудиторских рекомендаций был достигнут экономический эффект на общую сумму более 1,5 млрд грн», — отметил Джигир.

Он также сообщил, что все подразделения Минобороны в то или иное время становятся объектами проверок.

«Этот процесс не скорый. Минобороны — это огромный механизм со значительным количеством структурных подразделений. Но раз в несколько лет, как минимум высоко рискованные сферы должны попасть в поле зрения аудита и по ним должно быть заключение и соответствующее реагирование. Относительно рискованных сфер они определены», — подчеркнул замминистра.

По его словам, в рискованные сферы относятся неэффективное использование земель обороны, начисление и выплаты дополнительного вознаграждения за непосредственное участие военных в боевых действиях, гуманитарная помощь и оборонные закупки.

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Джигир отметил, что по итогам аудитов правоохранители возбудили десятки уголовных производств.

«В 2023 году проведено 204 внутренних аудита. Ими установлены потери ресурсов (имущество, деньги, техника, вооружение и т. д. — ред.) на сумму 1 млрд 311 млн грн. По результатам рассмотрения переданных в правоохранительные органы материалов аудитов внесены сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР — 67, кроме того, 79 материалов приобщено к уголовному производству.

В первом квартале 2024 завершено проведение 16 внутренних аудитов. Ими установлены потери ресурсов на сумму более 1 млрд 812 млн грн. По результатам рассмотрения переданных в правоохранительные органы материалов аудитов внесены сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР — 5, начато 1 досудебное расследование в уголовном производстве и открыто 1 уголовное производство", — заявил Джигир.