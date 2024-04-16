Новая почта открыла четвертое отделение в Чехии

Либерец стал третьим чешским городом, где компания открыла собственное отделение Nova Post. Об этом говорится в сообщении компании.

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Подробности

В отделение можно отправить и получить посылки весом до 30 кг.

Отделение Nova Post работает в г. Либерец по адресу Dr. M. Horákové 11/76 с понедельника по субботу.

Срок доставки — от 5 рабочих дней.

Какая стоимость

Стоимость доставки из Украины в Чехию:

Документы до 1 кг — 500 грн

Посылки до 2 кг — 550 грн

Посылки до 10 кг — 850 грн

Посылки до 30 кг — 1800 грн

Кроме того, украинцы могут заказать доставку курьером Nova Post до 200 кг из Украины по любому адресу в Либерце.

Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +250 грн за каждые 100 кг.

Напомним

Новая почта уже открыла 89 отделений в Эстонии, Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Италии, Венгрии и Молдавии.