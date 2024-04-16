Либерец стал третьим чешским городом, где компания открыла собственное отделение Nova Post. Об этом говорится в сообщении компании.
Новая почта открыла четвертое отделение в Чехии
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Подробности
В отделение можно отправить и получить посылки весом до 30 кг.
Отделение Nova Post работает в г. Либерец по адресу Dr. M. Horákové 11/76 с понедельника по субботу.
Срок доставки — от 5 рабочих дней.
Какая стоимость
Стоимость доставки из Украины в Чехию:
- Документы до 1 кг — 500 грн
- Посылки до 2 кг — 550 грн
- Посылки до 10 кг — 850 грн
- Посылки до 30 кг — 1800 грн
Кроме того, украинцы могут заказать доставку курьером Nova Post до 200 кг из Украины по любому адресу в Либерце.
Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +250 грн за каждые 100 кг.
Напомним
Новая почта уже открыла 89 отделений в Эстонии, Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Италии, Венгрии и Молдавии.
Источник: Минфин
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