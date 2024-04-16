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Отрицательное сальдо торговли Украины за первые два месяца 2024 года составило $3,2 млрд.
По итогам января-февраля 2024 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины достигло $3,2 млрд. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Внешняя торговля
За январь — февраль 2024 года экспорт товаров составил $6 811,5 млн, или 105,0% по сравнению с январем — февралем 2023 года, импорт — $10 038,2 млн, или 98,6%.
Отрицательное сальдо составило $3 226,7 млн.
В Госстате отмечают, что за аналогичный период в прошлом году сальдо внешней торговли также было отрицательным и составило $3 689,0 млн.
С кем торговала Украина
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 страны.
Наиболее в денежном измерении увеличились объемы экспорта черных металлов, жиров и масла животного/растительного происхождения.
Среди импорта наибольший рост продемонстрировал транспорт, кроме железнодорожного, и ядерные реакторы, котлы и машины.
Источник: Минфин
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