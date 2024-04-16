Отрицательное сальдо торговли Украины за первые два месяца 2024 года составило $3,2 млрд.

Внешняя торговля

За январь — февраль 2024 года экспорт товаров составил $6 811,5 млн, или 105,0% по сравнению с январем — февралем 2023 года, импорт — $10 038,2 млн, или 98,6%.

Отрицательное сальдо составило $3 226,7 млн.

В Госстате отмечают, что за аналогичный период в прошлом году сальдо внешней торговли также было отрицательным и составило $3 689,0 млн.

С кем торговала Украина

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 страны.

Наиболее в денежном измерении увеличились объемы экспорта черных металлов, жиров и масла животного/растительного происхождения.

Среди импорта наибольший рост продемонстрировал транспорт, кроме железнодорожного, и ядерные реакторы, котлы и машины.