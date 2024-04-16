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16 апреля 2024, 9:26 Читати українською

Отрицательное сальдо торговли Украины за первые два месяца 2024 года составило $3,2 млрд.

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По итогам января-февраля 2024 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины достигло $3,2 млрд.
По итогам января-февраля 2024 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины достигло $3,2 млрд. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Внешняя торговля

За январь — февраль 2024 года экспорт товаров составил $6 811,5 млн, или 105,0% по сравнению с январем — февралем 2023 года, импорт — $10 038,2 млн, или 98,6%.

Отрицательное сальдо составило $3 226,7 млн.

В Госстате отмечают, что за аналогичный период в прошлом году сальдо внешней торговли также было отрицательным и составило $3 689,0 млн.

С кем торговала Украина

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 страны.

Наиболее в денежном измерении увеличились объемы экспорта черных металлов, жиров и масла животного/растительного происхождения.

Среди импорта наибольший рост продемонстрировал транспорт, кроме железнодорожного, и ядерные реакторы, котлы и машины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
Борис Бурбон
Борис Бурбон
16 апреля 2024, 9:53
#
Далі буде гірше, ще електрика сюди додасться
+
0
potator
potator
16 апреля 2024, 10:07
#
Это хорошо еще что страна у нас честная и контрабанду на дух не переносит, а так и за 8 перевалило бы
+
0
potator
potator
16 апреля 2024, 10:15
#
Це вже с контрабандою чи ні?
+
+15
nitrolog
nitrolog
16 апреля 2024, 10:25
#
Ну звісно що ні, це ж офіційні дані
+
0
Riojas
Riojas
16 апреля 2024, 10:40
#
Самая непонятная мне ситуация за последние 2+ года. Системная проблема, не какие-то скачки, а месяц за месяцем у нас сохраняется дефицит торгового баланса. В экономике куча «военных» нерыночных ограничений, но по этому поводу ничего не делается. Я понимаю, что есть огромные потребности критического импорта, но мы продолжаем импортировать авто, бытовую технику и элитный алкоголь как до войны.
+
0
bonv
bonv
16 апреля 2024, 10:50
#
Так було завжди.
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