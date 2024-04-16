Правительство Нидерландов одобрило выделение Украине 4,4 млрд евро в течение 3 лет

Власти Нидерландов выделят дополнительные 4,4 миллиарда евро в поддержку Украины на период 2024—2026 годов. Об этом говорится в Весеннем меморандуме 2024 года, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.

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Что известно

В документе, в котором расписаны планы власти на ближайшие годы, кроме выделения средств для местных органов власти и собственной обороны предусмотрена еще и помощь Украине.

«Дополнительные 4,4 млрд евро будут выделены на военную и гуманитарную поддержку Украины на период 2024—2026 годы», — говорится в сообщении.

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