Власти Нидерландов выделят дополнительные 4,4 миллиарда евро в поддержку Украины на период 2024—2026 годов. Об этом говорится в Весеннем меморандуме 2024 года, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.
Правительство Нидерландов одобрило выделение Украине 4,4 млрд евро в течение 3 лет
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
В документе, в котором расписаны планы власти на ближайшие годы, кроме выделения средств для местных органов власти и собственной обороны предусмотрена еще и помощь Украине.
«Дополнительные 4,4 млрд евро будут выделены на военную и гуманитарную поддержку Украины на период 2024—2026 годы», — говорится в сообщении.
Читайте: Нидерланды дополнительно выделят 400 млн евро в помощь Украине — СМИ
Напомним
Нидерланды являются одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.
Они уже предоставили нашим защитникам вооружение общей стоимостью более 2,8 млрд. евро. Также Нидерланды передадут Украине более 20 истребителей F-16.
Комментарии