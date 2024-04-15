Братья Винклвоссы инвестировали $4,5 млн в ФК Real Bedford

Основатели криптовалютной биржи Gemini Кэмерон и Тайлер Винклвоссы стали совладельцами футбольного клуба Real Bedford FC (RBFC). Они инвестировали в него $4,5 млн в биткоинах, пишет Incrypted.

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Сообщается, что это самые большие вложения в футбольный клуб Великобритании, который не состоит в профессиональной лиге. Финансирование производилось через фирму Winklevoss Capital.

Известно, что клубом руководит Питер МакКормак, являющийся сторонником криптовалют. По мнению новых совладельцев Real Bedford FC, инвестиции в биткоинах помогут популяризировать криптовалюту среди болельщиков футбола и выведут команду в английскую премьер-лигу.

«Мы разделяем уверенность МакКормака в том, что криптовалюта поможет RBFC попасть в премьер-лигу. С момента нашего первого разговора прошло более двух лет. Еще тогда Питер доказал, что знает, как построить успешный футбольный клуб. Рады стать его совладельцами и работать вместе», — сказал один из братьев-близнецов Тайлер Винклвосс.

Основатели Gemini сравнили историю Real Bedford с историей самого биткоина, долгое время не пользовавшегося спросом среди инвесторов. По их мнению, благодаря финансированию футбольный клуб сможет бросить вызов другим командам и подняться на новую высоту в турнирной таблице.

В пресс-релизе Gemini отмечено, что инвестиции также будут направлены на развитие учебного центра для детей и открытие академии для талантливых спортсменов.