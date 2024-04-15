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15 апреля 2024, 13:36 Читати українською

Samsung вернул себе лидерство на мировом рынке смартфонов

Южнокорейский гигант Samsung стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире в первом квартале 2024 года, по данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Южнокорейский гигант Samsung стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире в первом квартале 2024 года, по данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

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По итогам 2023 года лидером впервые оказалась американская Apple Inc.

Мировые поставки

Поставки смартфонов в мире в первом квартале 2024 года увеличились на 7,8% в годовом выражении, до 289,4 млн штук, говорится в предварительном отчете IDC.

Рост зафиксирован по итогам третьего квартала подряд, что свидетельствует о восстановлении рынка после двухлетнего спада.

Samsung сократил продажи на 0,7% в годовом выражении, тогда как продажи Apple упали на 9,6%. Тем временем китайская Xiaomi увеличила поставки на треть, а бренд Transsion зафиксировал рост почти на 85% и поднялся на четвертую строчку в списке крупнейших поставщиков смартфонов в мире.

«Как и ожидалось, восстановление рынка смартфонов продолжается на фоне постепенного роста оптимизма в отношении ведущих брендов, — отметил вице-президент подразделения Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers Райан Рит. — Apple выбилась в лидеры в конце прошлого года, однако Samsung успешно вернул себе первую строчку в первом квартале».

Аналитики IDC ожидают, что Samsung и Apple продолжат доминировать в верхнем ценовом сегменте, но также указывают на потенциал к дальнейшему росту и диверсификации таких брендов как Huawei, Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus и vivo.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
15 апреля 2024, 13:43
#
Samsung рулить!:)
+
0
Kidav
Kidav
15 апреля 2024, 13:44
#
І правильно, не треба китайщину купляти, поки вони з руснею товаришують!
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