В Украине спрос на китайские авто вырос на 75%. Какие модели покупают украинцы

В течение первого квартала 2024 украинцы приобрели около 4,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром.

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Спрос на китайские автомобили растет

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 75%.

Из этого количества: новых — почти 3 тыс. ед. (+114%); б/у — около 1,2 тыс. ед.(+21%).

Итак, в первом квартале автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 2%.

Что ввозят из Китая

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 85%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

VW iD.4 — 750 ед.;

Honda eNS1 — 255 ед.;

BYD Song Plus — 227 ед.;

Nissan Ariya — 189 ед.;

Gelly Atlas Pro — 164 ед.

Топ-5 подержанных легковых автомобилей из Китая: