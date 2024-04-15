В течение первого квартала 2024 украинцы приобрели около 4,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине спрос на китайские авто вырос на 75%. Какие модели покупают украинцы
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Спрос на китайские автомобили растет
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 75%.
Из этого количества: новых — почти 3 тыс. ед. (+114%); б/у — около 1,2 тыс. ед.(+21%).
Итак, в первом квартале автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 2%.
Что ввозят из Китая
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 85%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- VW iD.4 — 750 ед.;
- Honda eNS1 — 255 ед.;
- BYD Song Plus — 227 ед.;
- Nissan Ariya — 189 ед.;
- Gelly Atlas Pro — 164 ед.
Топ-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:
- VW iD.4 — 350 ед.;
- Nissan Ariya — 103 ед.;
- Honda eNS1 — 99 ед.;
- Toyota bZ4X — 70 ед.;
- VW ID.6 — 48 ед.
Источник: Минфин
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