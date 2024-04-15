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15 апреля 2024, 12:06 Читати українською

Байден и лидеры Конгресса договорились о помощи Израилю и Украине

Во время телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и лидерами Конгресса в воскресенье был достигнут консенсус, что Конгресс должен действовать быстро, чтобы отправить помощь как Израилю, так и Украине. Как пишет ABC News, об этом заявил лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер, передает Европейская правда.

Во время телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и лидерами Конгресса в воскресенье был достигнут консенсус, что Конгресс должен действовать быстро, чтобы отправить помощь как Израилю, так и Украине.

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Шумер выразил надежду на пресс-конференции в Нью-Йорке, что на этой неделе удастся что-то сделать для помощи обеим странам.

Он отметил, что лучший способ направить помощь Израилю и Украине — это принятие Палатой представителей одобренного Сенатом дополнительного закона о национальной безопасности, включающего помощь обеим странам.

Сенат принял пакет на сумму $95 морд в феврале, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон не вынес его на голосование.

«Самый лучший способ помочь Израилю возобновить свою противоракетную оборону и противодействие беспилотникам — это немедленное принятие этого дополнения», — сказал Шумер.

В воскресенье Байден провел разговор с лидером большинства в Сенате Шумером, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом.

Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ заявил в субботу, что на этой неделе палата представителей изменит свой график, чтобы «рассмотреть законы, которые поддерживают нашего союзника Израиль и привлекут к ответственности Иран и его террористических приспешников», но пока неясно, что это будут за законы и насколько они могут отличаться от законопроекта, принятого Сенатом.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что палата «попробует снова» проголосовать за военную помощь Израилю в ответ на широкомасштабную атаку Ирана. Но он не уточнил, будет ли пакет поддержки Украины объединен с помощью Израиля и будет ли проголосован на этой неделе.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
15 апреля 2024, 12:17
#
З грудня чекаємо…
+
0
Lamo
Lamo
15 апреля 2024, 12:28
#
Це вже в який раз? Навіть не смішно…
Їх новий спікер на бую вертів всі ці домовленності - і як показує практика: вся їх «потужна» інституція влади нічого не може вдіяти з позицією одного клерка.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
15 апреля 2024, 12:32
#
Димахратия, шо поробыш.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
15 апреля 2024, 12:31
#
Бла бла.
Бла.
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