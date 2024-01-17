51% пенсионеров в Украине получают пенсии меньше 4000 грн — Опенадатабот

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В то же время, средняя пенсия в Украине в 2024 году составляет 5385 грн. Самая маленькая средняя пенсия в Тернопольской области — 4070 грн, а самая большая — в Киеве: 7248 грн. Сейчас в 8 регионах страны средняя пенсия выше средней по стране.

Читайте: Средняя пенсия в Украине отличается по регионам. Где наибольшие и наименьшие выплаты

Сколько пенсионеров в Украине

10516537 пенсионеров насчитывается в Украине в 2024 году. Численность пенсионеров сократилась на 1,6% или же на 171 384 человека в прошлом году. В общей сложности за два года войны пенсионеров уменьшилось на 324 580 человек. Это на 34% меньше, чем за 2020−2021 годы, когда количество пенсионеров уменьшилось на 493 613 человек.

Доля пенсионеров, получающих пенсию меньше 3000 грн, уменьшилась с 39% до 30% за 2023 год. Уменьшилось и тех, чьи пенсии составляют от 3000 до 4000 грн: с 23% до 21%. А вот количество пенсионеров, получающих выплаты от 4000 грн, наоборот возросло.

Более половины пенсионеров — 51% — получают выплаты менее 4000 грн. Только треть пенсионеров получают выплаты больше или на уровне средней пенсии.