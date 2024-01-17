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17 января 2024, 12:24 Читати українською

51% пенсионеров в Украине получают пенсии меньше 4000 грн — Опенадатабот

Более 10 миллионов пенсионеров зафиксировано в Украине на начало 2024 года по данным Пенсионного фонда Украины. 51% из них получают пенсии меньше 4000 грн. Об этом говорится в данных Опендатабот.

Более 10 миллионов пенсионеров зафиксировано в Украине на начало 2024 года по данным Пенсионного фонда Украины. 51% из них получают пенсии меньше 4000 грн.
Фото:depositphotos

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Какая средняя пенсия у Украины

В то же время, средняя пенсия в Украине в 2024 году составляет 5385 грн. Самая маленькая средняя пенсия в Тернопольской области — 4070 грн, а самая большая — в Киеве: 7248 грн. Сейчас в 8 регионах страны средняя пенсия выше средней по стране.

Читайте: Средняя пенсия в Украине отличается по регионам. Где наибольшие и наименьшие выплаты

Сколько пенсионеров в Украине

10516537 пенсионеров насчитывается в Украине в 2024 году. Численность пенсионеров сократилась на 1,6% или же на 171 384 человека в прошлом году. В общей сложности за два года войны пенсионеров уменьшилось на 324 580 человек. Это на 34% меньше, чем за 2020−2021 годы, когда количество пенсионеров уменьшилось на 493 613 человек.

Доля пенсионеров, получающих пенсию меньше 3000 грн, уменьшилась с 39% до 30% за 2023 год. Уменьшилось и тех, чьи пенсии составляют от 3000 до 4000 грн: с 23% до 21%. А вот количество пенсионеров, получающих выплаты от 4000 грн, наоборот возросло.

Более половины пенсионеров — 51% — получают выплаты менее 4000 грн. Только треть пенсионеров получают выплаты больше или на уровне средней пенсии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

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+80
EvilReptiloid
EvilReptiloid
17 января 2024, 13:09
#
У пітунських пенсюків в провінції пенсія 10000 рублів, що по курсу майже те ж саме, що й 4000 гривень. Там всі категорично проти майданів, а результат однаковий. Отже не в майданах страва.
Просто звалювати треба з держав-дітей Совка і будувати своє життя в нормальних капіталістичних країнах. Тоді й пенсія буде нормальна.
+
+15
Rubi0
Rubi0
17 января 2024, 13:00
#
Ну все понятно, кто как работал и платил налоги тот такие пенсии и получает. Один вопрос что с ровно не так, неужели копатели янтаря и собиратели голубики в белорусских совхозах платили отчисления в пенсионный фонд?
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
17 января 2024, 13:28
#
Если у человека 10 лет назад была зарплата 3000 грн., то какая пенсия у него сегодня должна быть? 20 тысяч?))
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 января 2024, 14:35
#
А почему у рядового судьи зарплата до 2015 года была -18 — 24 тысячи, а пенсия сейчас около 100 т гривен.
Такой же вопрос по прокурорам и топ чиновникам гос компаний.
+
+15
Riojas
Riojas
17 января 2024, 16:07
#
Родители отработали всю жизнь официально, получали далеко не минимальные зарплаты, а пенсия не дотягивает до 3 тысяч. Реально чуть больше минимальной, которую и так бы дали по возрасту, без застрахованного стажа вообще. Поэтому копатели янтаря оказались самые умные, а кто по закону работал — сам себе виноват.
+
+15
Vorlock
Vorlock
17 января 2024, 13:30
#
Тю, не пойняв, епоха ж бідності мала закінчитися, сказав один ігрок піпкою на роялі
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0
KingSalmon
KingSalmon
17 января 2024, 15:29
#
Без розвитку економіки, підприємств та бізнесу, без інвестицій, не буде високих зарплат.
Без високих, бажано білих, зарплат, не буде високих пенсій.
Все пов*язано
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0
Smerch747
Smerch747
17 января 2024, 15:37
#
Треба взагалі відмінити пенсії і знизити податки, люди самі собі створять пенсію.
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