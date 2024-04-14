В январе — марте 2024 года из государственного бюджета на социальные выплаты было направлено 112,7 млрд грн, из них в марте — 37,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
На соцвыплаты с начала года направили 112,7 млрд грн
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На какие соцвыплаты пошли средства
Отмечается, что из госбюджета в январе — марте 2024 года направлено:
- на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда — 66 млрд грн;
- на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства — 21,5 млрд грн;
- в поддержку малообеспеченных семей — 3,6 млрд грн;
- предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам — 15,1 млрд грн;
- на социальную защиту детей и семьи — 5,9 млрд грн;
- на социальную защиту лиц с инвалидностью — 0,6 млрд грн.
Источник: Минфин
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