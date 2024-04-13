Георгиеву переизбрали на должность главы МВФ еще на пять лет

Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал решение о продлении срока пребывания в должности директора-распорядителя Фонда Кристаллины Георгиевой еще на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

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Что известно

«Исполнительный совет Международного валютного фонда избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начиная с 1 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение совета было принято консенсусом.

Напомним

Георгиева возглавила Международный валютный фонд в 2019 году, сменив на этом посту Кристин Лагард.