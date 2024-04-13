Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал решение о продлении срока пребывания в должности директора-распорядителя Фонда Кристаллины Георгиевой еще на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.
Георгиеву переизбрали на должность главы МВФ еще на пять лет
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Что известно
«Исполнительный совет Международного валютного фонда избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начиная с 1 октября 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение совета было принято консенсусом.
Напомним
Георгиева возглавила Международный валютный фонд в 2019 году, сменив на этом посту Кристин Лагард.
Источник: Минфин
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