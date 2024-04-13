Анализ деклараций: Какие криптовалюты есть у депутатов и сколько биткоинов у прокуроров

Согласно данным отчетов украинских декларантов за 2023 год, в которых упоминаются криптовалюты, наибольшей популярностью цифровые активы пользуются среди представителей Нацполиции и прокуратуры. Из 1834 подобных отчетов 514 принадлежат сотрудникам этих структур. Об этом пишет «Incrypted».

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Кто декларировал криптовалюту

Издание исследовало, представители каких структур чаще всего указывали криптовалюты в декларациях за 2023 год, а также о каких активах отчитались украинские народные депутаты.

Из проанализированных отчетов по упоминанию цифровых активов тройку лидеров по количеству таких деклараций, как и в 2022 году, составили представители Национальной полиции, прокуратуры, а также горсоветов и их разных департаментов.

Согласно подсчетам редакции, среди самых популярных активов в Нацполиции задекларировали около:

29,6 BTC (свыше $2 млн на момент написания);

223 ETH (почти $783 000);

более 196500 USDT.

В декларациях представителей прокуратуры фигурируют:

15,9 BTC (около $1,1 млн);

208 ETH ($730 000);

свыше 753 100 USDT.

Представители городских советов и различных департаментов в их подчинении среди других активов указали в своих декларациях:

34,6 BTC ($2,4 млн);

240 ETH (около $843 000);

около 128 000 USDT.

Народные депутаты и Верховная Рада

Декларации с криптовалютами подали 14 народных депутатов Верховной Рады.

Депутат от партии «Слуга народа» и глава Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко входит в топ-10 крупнейших биткоинов-владельцев среди украинских декларантов, согласно подсчетам редакции Incrypted. В своей декларации он указал 80 BTC.

Кроме того, в рейтинге фигурирует нардеп Дмитрий Гурин, указавший владение его женой 42 BTC на кошельке Opendime. Однако, согласно декларации, средства были украдены.

Член «Слуги народа» Егор Чернев задекларировал 6,1 BTC. Народный депутат Олег Воронько отчитался о наличии биткоинов, однако в декларации за 2023 год не указал их количество.

Депутат Иван Юнаков хранит более 182 233 XRP, более 169 000 HBAR, а также незначительные суммы в QUANT, Ethereum, TRON, Tether, Stellar, Algorand и Coreum.

Василий Мокан указал 0,143 BTC и 3,04 ETH, Вадим Столар — менее 1 USDT, Марьян Заблоцкий — 1685 USDT и 0,01088804 ETH, а также 109 BUSD, принадлежащих его жене.

Народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк указал наличие около 12,8 SOL, 0,00331606 BTC, 0,3 ETH, а также незначительные суммы в USDT и BNB. Принадлежащие ему активы указаны также в декларации депутата и супруги Железняка Ольги Коваль.

Артем Нагаевский, член «Слуги народа», задекларировал 2608 год DOGE. Депутат Антон Швачко отчитался о 47 USDT, а также о наличии LUNC и фьючерсов USD-M стоимостью более 1,5 млн гривен.

Депутат Гео Лерос указал 1073 ADA, 11977 TRX, более 6 ETC, 1542 DOGE и 33 503 BTT. Сергей Вельможный отчитался об около 29 BNB, а также активах в NFP и USDT. Еще 13 BNB и незначительные накопления в ACE и NFP принадлежат его сыну.

Отметим, кроме депутатов криптоактивы задекларировали восемь сотрудников различных подчиненных Верховной Раде комитетов и отделов.

Кабинет министров

Среди членов Кабинета министров о владении криптовалютами отчитался только министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Он заработал в 2023 году более 17,4 млн гривен от продажи цифровых активов. Кроме того, Камышин отчитался о незначительных накоплениях в биткоине (0,00000967 BTC), а также 2,45 USDT, 9,32 BUSD и 0,78 XRP.

НАБУ, НАЗК и БЕБ

Декларации с криптовалютами подали и во многих других структурах. Так, в Бюро экономической безопасности (БЭБ) в целом указали в отчетности за 2023 год 1,27 BTC, более 20 ETH и примерно 53 800 USDT.

Напомним, глава ведомства Андрей Пащук заявлял о намерении проверить криптобиржи, владельцами и учредителями которых являются резиденты Украины.

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), сотрудники которого активно изучают инструменты для анализа криптотрансакций, задекларировали 14 BTC, около 2 ЭТН и Tether почти на $6000. В Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) — более 13 BTC, 11 ЭТН и около 14 000 USDT.

Судебная система

В декларациях сотрудников разных украинских судов редакция обнаружила в совокупности более 59,3 ETH, более 50 000 USDT, а также 3,8 BTC. Отметим, что декларации чиновников подобных структур составили более 5% от общего числа проанализированных Incrypted документов.

В Верховном суде указали в отчетности за 2023 год почти 5 ETH, 2 BTC и около 2700 USDT. Задекларировали криптовалюты и в Высшем совете правосудия.

НБУ, Таможня и Налоговая

В проанализированных декларациях, в которых упоминаются криптовалюты, также фигурируют отчеты сотрудников таможни (50 деклараций с цифровыми активами), районных (17), сельских и поселковых советов (39), обладминистраций и их департаментов (66).

3% всех отчетов с цифровыми активами приходится на Налоговую службу Украины. Сотрудники последней указали в совокупности около 16 ETH, 197400 USDT и 4,5 BTC.

О наличии криптоактивов отчитались и в Нацбанке. В частности, в декларациях сотрудников НБУ зафиксировано 21 ETH, менее 1,5 ВТС и около 26 000 USDT.