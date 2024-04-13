Поддержка экспорта: С начала года ЭКА поддержало украинский экспорт почти на 630 миллионов

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) поддержало украинский экспорт на 627 млн. грн. Отечественные экспортеры в сотрудничестве с ЭКА привлекли за этот период 99,8 млн. грн. финансирования от банков-партнеров. Такие данные на 1 апреля 2024 озвучил заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.
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Поддержка экспорта
«Поддержка и развитие перерабатывающих предприятий, экспортирующих свою продукцию в другие страны мира — один из приоритетов государственной политики „Сделано в Украине“. Ведь рост объемов отечественного экспорта способствует увеличению производства, а вместе с этим и созданию новых рабочих мест в экономике. В рамках программы Made in Ukraine мы планируем продвигать украинские товары на внешние рынки. Украинскую продукцию должны знать потребители во всем мире. Она должна стать для них настоящим символом качества», — подчеркнул Качка.
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Где чаще всего пользовались программой
Чаще всего программой поддержки экспортеров с участием ЭКА и банков-партнеров пользовались предприниматели из Винницкой области — объем будущей экспортной выручки в области составил 243,2 млн грн, г. Киев (235,3 млн грн) и Харьковской области (33,7 млн грн).
Популярные товары
Наиболее популярными товарами для продажи за границу в первом квартале были игрушки и игровое оборудование, одежда и различные пищевые продукты, поставляемые иностранным контрагентам в Германию, США и Индию.
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