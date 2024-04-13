Реестр коррупционеров: где больше и за что попадают

2,4 тыс. человек попали в Реестр коррупционеров в 2023 году по данным НАПК. Это почти втрое меньше по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в данных Опендатабот.

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Сколько в реестре коррупционеров

2420 человек попали в Реестр коррупционеров в прошлом году. Это на 65% меньше, чем в довоенный 2021 год. Тогда список пополнился почти на 7 тысяч записей.

Где больше всего коррупционеров

В течение последних трех лет лидером по вынесенным приговорам стала Львовская область. Количество записей с начала великой войны тоже снизилось: если в 2021 году их было 537, то в прошлом только 192.

За что попадают в реестр

В 2021 году в основном люди попадали в Реестр коррупционеров из-за нарушений, связанных с декларациями — 75,9% приговоров. Уже в 2023 году доля подобных дел сократилась до 1,6%. Это связано с тем, что с начала большой войны НАПК не проверяли декларации должностных лиц, а сама подача деклараций не была обязательной.

Поэтому в 2022—2023 годах больше людей попало в реестр из-за предложения или обещания неправомерной выгоды за действия или бездействие во власти — 38,2% и 53,1% случаев соответственно.