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13 апреля 2024, 10:04 Читати українською

Украина получит 1,5 миллиарда евро в апреле и еще 1,9 миллиарда евро в мае — Домбровскис

При выполнении условий, определенных в рамках имплементации Украинского фонда в бюджете ЕС, Украина получит от ЕС следующий транш в размере 1,5 млрд евро уже до конца апреля, и еще 1,9 млрд евро переходного финансирования, скорее всего, в мае текущего года. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает Укринформ.

При выполнении условий, определенных в рамках имплементации Украинского фонда в бюджете ЕС, Украина получит от ЕС следующий транш в размере 1,5 млрд евро уже до конца апреля, и еще 1,9 млрд евро переходного финансирования, скорее всего, в мае текущего года.
Фото:depositphotos

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Что анонсировали в ЕС

«Украинский фонд приобрел операционную способность. Еврокомиссия осуществила первый платеж в объеме 4,5 млрд евро исключительного переходного финансирования для Украины. Следующий платеж в 1,5 млрд запланирован в этом месяце, если все условия будут соблюдены. Поэтому это обеспечивает „линию жизни“ от ЕС, чтобы в эти трудные времена помочь Украине продолжить предоставление ключевых общественных услуг и сохранить функционирование государства, тогда как россия продолжает свою жестокую войну», — сказал представитель Европейской комиссии.

Читайте: Украина получила от ЕС первый транш макрофинансовой помощи на 4,5 миллиарда евро

Он отметил, что Еврокомиссия представила на рассмотрение европейских министров украинский план, который был передан Еврокомиссии правительством Украины несколько недель назад. Этот документ сосредотачивает внимание на внедрении структурных реформ, преодолении барьеров для роста, привлечении инвестиций в ключевые секторы экономики, а также мерах по дальнейшей адаптации украинского законодательства к законам и стандартам ЕС, в контексте продвижения Украины к членству в Евросоюзе.

По словам Домбровскиса, именно этот украинский план будет главным инструментом имплементации Украинского фонда в бюджете ЕС на 2024−2027 годы.

«Следующим шагом будет оценка Еврокомиссией Украинского плана с целью установления ежеквартальных индикаторов (для оценки) состояния реформ и расходов с целью открытия возможности для следующих траншей. Мы завершим эту работу очень быстро и дадим нашу оценку Совету Е С. Как только такие выводы будут приняты, это откроет для Украины возможность получить 1,9 млрд евро предварительного финансирования, вероятно, в мае», — отметил Домбровскис.

Он поприветствовал важные решения министров, которые предоставляют Европейскому Союзу возможность участвовать в увеличении капитализации ЕБРР для эффективного продолжения финансовой поддержки Украины.

Кроме того, по словам представителя Еврокомиссии, министры финансов ЕС сегодня имели продуктивное обсуждение с Европейским инвестиционным банком по поводу дальнейших инвестиций в европейский сектор безопасности и обороны.

Напомним

Как писал «Минфин», 1 февраля Лидеры Е С достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Ukraine Facility — это четырехлетняя программа общим объемом 50 млрд евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита.

Еще один компонент программы предполагает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах. Он позволит привлечь дополнительные денежные средства на инвестиции.

ЕС должен помочь покрыть потребности Украины на 2024−2027 годы, с помощью 33 миллиардов евро дешевых ссуд и 17 миллиардов грантов из бюджета ЕС, чтобы предоставить Киеву стабильное финансирование во время борьбы с вторжением россии.

Источник: Минфин
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