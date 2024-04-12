Нидерланды дополнительно выделили 1 млрд евро на военную помощь Украине. Также еще 400 млн евро было выделено на восстановление Украины. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Нидерланды дополнительно выделили миллиард евро на военную помощь Украине — Зеленский
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«Только что в телефонном разговоре Премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения о безопасности. Спасибо, Марко, спасибо, нидерландский народ! Это примерный пример поддержки Украины», — написал Зеленский в Telegram.
Зеленский и Рютте также обсудили совместную работу с партнерами по ускорению поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.
Президент поблагодарил Рютте за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам «Реестра убытков».
Также была обсуждена подготовка к Саммиту мира в Швейцарии. Зеленский пригласил Нидерланды присоединиться.
Напомним
Нидерланды являются одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.
Они уже предоставили нашим защитникам вооружение общей стоимостью более 2,8 млрд. евро. Также Нидерланды передадут Украине более 20 истребителей F-16.
Комментарии - 1
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте… І подає борги як перемогу…