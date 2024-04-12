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12 апреля 2024, 17:03 Читати українською

Нидерланды дополнительно выделили миллиард евро на военную помощь Украине — Зеленский

Нидерланды дополнительно выделили 1 млрд евро на военную помощь Украине. Также еще 400 млн евро было выделено на восстановление Украины. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Нидерланды дополнительно выделили 1 млрд евро на военную помощь Украине.
Фото: pixabay.com

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«Только что в телефонном разговоре Премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения о безопасности. Спасибо, Марко, спасибо, нидерландский народ! Это примерный пример поддержки Украины», — написал Зеленский в Telegram.

Зеленский и Рютте также обсудили совместную работу с партнерами по ускорению поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.

Президент поблагодарил Рютте за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам «Реестра убытков».

Также была обсуждена подготовка к Саммиту мира в Швейцарии. Зеленский пригласил Нидерланды присоединиться.

Напомним

Нидерланды являются одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.

Они уже предоставили нашим защитникам вооружение общей стоимостью более 2,8 млрд. евро. Также Нидерланды передадут Украине более 20 истребителей F-16.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
12 апреля 2024, 19:28
#
Квартал95 висміював та принижував Україну — коли народ України на чолі з Порошенко відбудовував армію, яку розкурочив янукович.
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте… І подає борги як перемогу…
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