Нидерланды дополнительно выделили миллиард евро на военную помощь Украине — Зеленский

Нидерланды дополнительно выделили 1 млрд евро на военную помощь Украине. Также еще 400 млн евро было выделено на восстановление Украины. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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«Только что в телефонном разговоре Премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения о безопасности. Спасибо, Марко, спасибо, нидерландский народ! Это примерный пример поддержки Украины», — написал Зеленский в Telegram.

Зеленский и Рютте также обсудили совместную работу с партнерами по ускорению поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.

Президент поблагодарил Рютте за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам «Реестра убытков».

Также была обсуждена подготовка к Саммиту мира в Швейцарии. Зеленский пригласил Нидерланды присоединиться.

Напомним

Нидерланды являются одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.

Они уже предоставили нашим защитникам вооружение общей стоимостью более 2,8 млрд. евро. Также Нидерланды передадут Украине более 20 истребителей F-16.