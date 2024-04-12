Украина вошла в топ по глобальной географии киберпреступности

Украина вошла в список стран с высоким уровнем киберпреступности. Об этом свидетельствуют исследования Университетов Нового Южного Уэльса в Австралии и Оксфорда в Великобритании.

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Исследователи разработали Мировой индекс киберпреступности (World Cybercrime Index, WCI) для определения стран, являющихся главными источниками финансово мотивированной киберпреступности. Для этого они провели опрос 92 экспертов по кибербезопасности и правоохранительным органам из всех регионов мира.

Как отмечается в релизе исследования, экспертов просили рассмотреть пять основных категорий киберпреступлений. Для каждой категории эксперты называли страны, считающие наиболее значительными источниками, и оценивали влияние преступлений, профессионализм и техническое мастерство злоумышленников из этих стран.

WCI охватывает пять категорий киберпреступлений:

технические продукты/услуги (вредоносное ПО, доступ к ботнетам и т. п. );

); атаки и вымогательства (DDoS-атаки);

кража данных/личности (хакерство, фишинг, компрометация учетных записей);

мошенничества (нигерийские письма, компрометация деловой электронной почты, онлайн-аукционы);

отмывание денег (обналичка, денежные илы, нелегальные криптобиржи).

По результатам киберпреступность распределена неравномерно. Лишь небольшое количество стран представляют серьезную угрозу, в то время как многие другие не ассоциируются с киберпреступностью в значительной степени. Лишь несколько стран представляют наибольшую угрозу, более 100 — незначительную, а остальные умеренную.

Шесть стран — Китай, россия, Украина, США, Румыния и Нигерия — попали в десятку лидеров каждого индекса по типу киберпреступлений, включая общий индекс WCI. Кроме Румынии, все появляются в тройке лидеров хотя бы один раз. Но каждая страна имеет свой уникальный профиль, указывающий на особое локальное измерение киберпреступности.

Страны-хабы часто специализируются на определенных видах киберпреступлений. К примеру, россия и Украина — на высокотехнологичных, а Нигерия — на менее технических.