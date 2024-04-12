В Германии ограничат выдачу наличных беженцам

В Германии введут единую платежную карту для беженцев. Они будут получать социальные выплаты на нее, а не наличными. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на tagesschau.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Введение системы платежных карт призвано не допустить перевода мигрантами денег социальной помощи контрабандистам или родственникам и друзьям за границу.

Обновленный закон позволяет местным органам власти самостоятельно решать, какую сумму наличных держатели карточек могут снять в течение определенного периода времени. Также допускаются исключения, при которых соцпомощь все же могут выплачиваться наличными, например, в случае, когда карту заблокируют.

Изменение закона не изменяет размер социальной помощи.

Проект платежной карты для беженцев канцлер Олаф Шольц и премьер-министры федеральных земель согласовали в ноябре прошлого года.

Первый эксперимент с платежной картой для беженцев был запущен в конце декабря прошлого года в округе Грайц (Тюрингия). Было выдано 200 карточек, в то же время 15 беженцев из Сирии и Афганистана отказались от такой формы соцпомощи и выехали из округа.

В январе 14 из 16 федеральных земель объявили, что до конца года введут общую платежную карту для беженцев. Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют создать свои собственные модели.

В феврале в Гамбурге начали выдавать специальные банковские карты для беженцев, называвшихся SocialCard. Эта карта не имеет кредитного баланса, то есть потратить можно только ту сумму, которая есть на счете. Снять наличными можно лишь небольшую часть денег — до 50 евро в месяц и дополнительно 10 евро на ребенка.