По итогам первого квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Об этом сообщает Укравтопром.
Где в Украине больше всего покупают новые и поддержанные авто
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Новые авто
- С начала года киевляне приобрели — 6097 новых легковых автомобилей.
- В Киевской области было зарегистрировано — 1313 новых авто.
- Жители Днепропетровской области купили — 1179 ед.
- Во Львовской области — 878 ед.
- В Одесской области — 860 ед.
На рынках Киева и Одесской области титул бестселлера получил компактный кроссовер Renault Duster.
В Киевской, Днепропетровской и Львовской областях наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen iD.4.
Подержанные авто
Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в первом квартале продемонстрировали:
- Львовская область — 6638 ед;
- г. Киев — 4977 ед.;
- Киевская область — 3635 ед.
- Винницкая область — 3486 ед;
- Ивано-Франковская область — 3179 ед;
На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf.
В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.
Источник: Минфин
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«Деякі компанії бронюють слоти для доставки, не замовляючи подальше транспортування», — пише видання.
Як заявили у порту Антверпен-Брюгге, дистриб’ютори автомобілів все частіше використовують паркінги порту у якості депо, бо вони розглядають автомобільні термінали як альтернативу зберіганню продукції у дилерів.
У свою чергу, представники автопромисловості акцентують увагу на уповільненні продажів китайських авто в Європі, що на їхню думку призводить до перенасичення портів. «Китайські виробники електромобілів використовують порти як автостоянки», — каже один з менеджерів.
У автомобільній галузі говорять, що деякі китайські електричні авто стоять в портах Європи до 18 місяців, у той час як представники портів просять імпортерів надавати докази подальшого транспортування. «Це хаос», — приводить FT слова ще одного співрозмовника.
В агенції зазначають, що експорт китайських авто у минулому році виявився на 58% вищим, ніж у 2022-му, що викликало значні зміни на ринку. Як повідомлялось раніше, провідні європейські автовиробники вже відчувають загрозу і обмірковують об'єднання заради протидії китайській загрозі.