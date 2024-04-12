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12 апреля 2024, 13:28 Читати українською

Где в Украине больше всего покупают новые и поддержанные авто

По итогам первого квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Об этом сообщает Укравтопром.

По итогам первого квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Фото: freepik.com

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Новые авто

  • С начала года киевляне приобрели — 6097 новых легковых автомобилей.
  • В Киевской области было зарегистрировано — 1313 новых авто.
  • Жители Днепропетровской области купили — 1179 ед.
  • Во Львовской области — 878 ед.
  • В Одесской области — 860 ед.

На рынках Киева и Одесской области титул бестселлера получил компактный кроссовер Renault Duster.

В Киевской, Днепропетровской и Львовской областях наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen iD.4.

Подержанные авто

Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в первом квартале продемонстрировали:

  • Львовская область — 6638 ед;
  • г. Киев — 4977 ед.;
  • Киевская область — 3635 ед.
  • Винницкая область — 3486 ед;
  • Ивано-Франковская область — 3179 ед;

На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf.

В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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bonv
bonv
12 апреля 2024, 13:36
#
Електричні авто з КНР накопичуються в європейських портах, перетворюючи їх на «автостоянки», оскільки виробники і дистриб’ютори стикаються із уповільненням продажів і логістичними проблемами, включаючи нехватку водіїв вантажних автівок. Про це повідомляє FInancial TImes.
«Деякі компанії бронюють слоти для доставки, не замовляючи подальше транспортування», — пише видання.
Як заявили у порту Антверпен-Брюгге, дистриб’ютори автомобілів все частіше використовують паркінги порту у якості депо, бо вони розглядають автомобільні термінали як альтернативу зберіганню продукції у дилерів.
У свою чергу, представники автопромисловості акцентують увагу на уповільненні продажів китайських авто в Європі, що на їхню думку призводить до перенасичення портів. «Китайські виробники електромобілів використовують порти як автостоянки», — каже один з менеджерів.
У автомобільній галузі говорять, що деякі китайські електричні авто стоять в портах Європи до 18 місяців, у той час як представники портів просять імпортерів надавати докази подальшого транспортування. «Це хаос», — приводить FT слова ще одного співрозмовника.
В агенції зазначають, що експорт китайських авто у минулому році виявився на 58% вищим, ніж у 2022-му, що викликало значні зміни на ринку. Як повідомлялось раніше, провідні європейські автовиробники вже відчувають загрозу і обмірковують об'єднання заради протидії китайській загрозі.
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veritas69
veritas69
12 апреля 2024, 14:07
#
«поддержанные» серьезно? и кто же их поддерживает
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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
12 апреля 2024, 15:41
#
Я … ты сомневаешься…
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