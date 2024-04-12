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12 апреля 2024, 10:52 Читати українською

Укрзализныця начала строительство евроколеи от Ужгорода до границы с ЕС

Укрзализныця начала строительство европейской колеи «Чоп-Ужгород» — один из проектов стратегической программы развития железнодорожной инфраструктуры для интеграции Украины в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Укрзализныця начала строительство европейской колеи «Чоп-Ужгород» — один из проектов стратегической программы развития железнодорожной инфраструктуры для интеграции Украины в ЕС.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Мы приступили к реализации проекта, сейчас заканчиваем подготовительные работы и в мае начнется основная стадия строительства», — сообщил глава компании Евгений Лященко.

Проект предусматривает:

  • Строительство 22 км железнодорожной колеи европейского стандарта
  • Реконструкция искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения
  • Оснащение пути двухсторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.

Реализация проекта позволит запустить прямые пассажирские маршруты по евроколеи из Ужгорода в страны Европы, а также осуществлять пересадку из поездов из всех регионов Украины для дальнейших путешествий по странам Европы.

Кроме того, на следующем этапе планируется проведение электрификации новой европейской колеи 1435 мм на участке Чоп — Ужгород.

«Ужгород становится первым областным центром Украины, который будет соединен евроколеей с Европой», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

Финансирование

Строительство этой евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС, полученных Укрзализныцей в рамках программы Connecting Europe Facility.

«В ближайшем будущем планируем за счет средств ЕС реализовать аналогичные проекты из Львова и Черновцов», — добавил Шмыгаль.

Источник: Минфин
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