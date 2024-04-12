Нидерланды дополнительно выделят 400 млн евро помощи Украине — СМИ

Правительство Нидерландов выделит дополнительные 400 млн евро ($428 млн) в помощь Украине в этом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL News .

Помощь Украине

По информации источников издания, 400 млн евро дополнят более 2 млрд евро, которые Нидерланды выделили на помощь Украине в 2024 году.

Также журналисты уточняют, что Украина может рассчитывать на помощь Нидерландов в 2025 году. В весеннем меморандуме правительство предусмотрело на это 1,5 млрд евро.

«Деньги предназначены преимущественно для военной поддержки, а также для установления справедливости, восстановления и реконструкции», — пишет RTL News.

Напомним

Нидерланды являются одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.

Они уже предоставили нашим защитникам вооружение общей стоимостью более 2,8 млрд. евро. Также Нидерланды передадут Украине более 20 истребителей F-16.