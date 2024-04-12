Правительство Нидерландов выделит дополнительные 400 млн евро ($428 млн) в помощь Украине в этом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL News.
Нидерланды дополнительно выделят 400 млн евро помощи Украине — СМИ
Помощь Украине
По информации источников издания, 400 млн евро дополнят более 2 млрд евро, которые Нидерланды выделили на помощь Украине в 2024 году.
Также журналисты уточняют, что Украина может рассчитывать на помощь Нидерландов в 2025 году. В весеннем меморандуме правительство предусмотрело на это 1,5 млрд евро.
«Деньги предназначены преимущественно для военной поддержки, а также для установления справедливости, восстановления и реконструкции», — пишет RTL News.
Напомним
Нидерланды являются одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.
Они уже предоставили нашим защитникам вооружение общей стоимостью более 2,8 млрд. евро. Также Нидерланды передадут Украине более 20 истребителей F-16.
Источник: Минфин
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«Це може бути не 350, але 200 мільярдів має бути. Зрозуміло, мовиться не тільки про Сполучені Штати, це і наш бюджет, і бюджети наших європейських партнерів. Але треба це балансувати», — пояснив Михайло Подоляк.
За його словами, кожен етап війни має собівартість, яка постійно збільшується.
«Рік тому — це була одна сума, сьогодні вона зовсім інша. Тому 61 мільярд — це було добре до грудня 2023 року», — підкреслив радник голови ОПУ.
Непомірні апетити нелохів з непрофанами які дорвалися до влади по приколу.