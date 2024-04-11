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11 апреля 2024, 19:36 Читати українською

В 2024 году темпы восстановления экономики Украины замедлятся до 3,2% — Всемирный банк

По оценкам Всемирного банка, экономические перспективы Украины остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения. Темпы восстановления экономики замедлятся до 3,2% с 4,8% в 2023 году. Об этом говорится в «Экономическом обзоре Всемирного банка для Европы и Центральной Азии», сообщает Укринформ.

По оценкам Всемирного банка, экономические перспективы Украины остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения.

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В Украине темпы восстановления экономики замедлятся до 3,2% в этом году с 4,8% в 2023 году, что отражает меньший урожай и постоянный дефицит рабочей силы. Экономические перспективы страны остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения", — говорится в сообщении.

По последним оценкам Всемирного банка и организаций-партнеров, стоимость восстановления и восстановления в Украине выросла до $486 млрд, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

Напомним

По данным госстата, годовая инфляция в Украине в марте 2024 сократилась до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 года, когда годовая инфляция составляла 2,6%.

Источник: Минфин
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