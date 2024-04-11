Цены на газ в Европе выросли на фоне удара россии по подземным хранилищам газа Украины

В четверг, 11 апреля, россия атаковала два украинских подземных газовых хранилища, что привело к росту цен на газ в Европе. Фьючерсы на европейский газ выросли на 7,1%. В настоящее время цена составляет 28,84 евро за мегаватт (302 евро за тысячу кубометров). Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева, газохранилища еще работают, пока специалисты оценивают последствия обстрела. Эти атаки стали четвертым нападением на украинские газохранилища, пока не повлиявшие на их работу.

Как пишет издание, эти инциденты подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если европейские запасы будут переполнены этим летом.

У Украины больше мощностей для хранения газа, чем любая другая страна на континенте к западу от России, и она активно привлекает трейдеров для хранения запасов в своих хранилищах.

Украина стремится заверить европейских трейдеров природного газа, что хранение топлива в подземных хранилищах страны остается безопасным, невзирая на недавнюю российскую атаку.

Украина предлагает трейдерам за границей забронировать в этом году до 10 млрд кубометров своих газовых хранилищ, сообщает Нафтогаз. Объем, который можно выделить на международные компании составляет около трети общей мощности страны и соответствует уровню прошлого года.

Напомним

Ночью российские военные с помощью ракет и «шахедов» атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области: объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция — в Червоноградском.

Кроме того, российские военные атаковали энергетические инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской и Одесской областях. Оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

По словам ДТЭК, оккупанты атаковали две тепловые электростанции ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование.