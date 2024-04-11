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11 апреля 2024, 19:04 Читати українською

«Проигрышная ситуация»: новые швейцарские банковские правила могут сорвать вызов UBS гигантам Уолл-стрит

Новые строгие банковские правила Швейцарии создают для UBS «беспроигрышную ситуацию» и может ограничить его потенциал бросить вызов гигантам Уолл-стрит. Так считает Бит Уиттманн, партнер цюрихской компании Porta Advisors, сообщает CNBC.

Новые строгие банковские правила Швейцарии создают для UBS «беспроигрышную ситуацию» и может ограничить его потенциал бросить вызов гигантам Уолл-стрит.
Фото: bankruptcy-ua.com

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В 209-страничном плане, опубликованном в среду, швейцарское правительство предложило 22 мероприятия, направленные на усиление контроля над банками, которые считаются «слишком крупными, чтобы обанкротиться».

Это произошло через год после того, как власти были вынуждены выступить посредником экстренного спасения Credit Suisse через UBS. Поглощение при поддержке правительства стало самым большим слиянием двух системно важных банков со времен мирового финансового кризиса.

В размере $1,7 трлн балансовый отчет UBS теперь вдвое превышает годовой ВВП страны, что побуждает к усиленному контролю над защитой швейцарского банковского сектора и экономики в целом после краха Credit Suisse.

Разговаривая с CNBC Виттманн сказал, что падение Credit Suisse было «совершенно самостоятельным и предполагаемым провалом правительственной политики, центрального банка, регулятора и, прежде всего, министра финансов».

«Тогда, конечно, Credit Suisse имела неудачную, нежизнеспособную бизнес-модель и некомпетентное руководство, и на все это указывало постоянное игнорировавшееся постоянное падение цены акций и кредитные спреды в течение 2022 года», — добавил он.

В новых банковских правилах речь идет о предоставлении дополнительных полномочий швейцарскому органу по надзору за финансовыми рынками, применению надбавок к капиталу и укреплению финансового положения дочерних компаний.

Виттман предположил, что отчет не рассеивает обеспокоенность способностью политиков и регуляторов присматривать за банками, обеспечивая при этом их глобальную конкурентоспособность.

Он сказал, что это «создает беспроигрышную ситуацию для Швейцарии как финансового центра, но UBS не сможет развивать свой потенциал».

Он утверждает, что регуляторная реформа должна быть приоритетной, и не должна закручивать гайки крупнейшим банкам страны, если UBS хочет извлечь выгоду от своего нового масштаба и наконец бросить вызов американским банкам Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup и Morgan Stanley, имеющим такой же размер балансов, но торгуются по значительно более высокой оценке.

Для того чтобы UBS оптимизировать свой потенциал, Виттманн утверждал, что швейцарский регуляторный режим должен соответствовать режиму во Франкфурте, Лондоне и Нью-Йорке.

При этом он отметил, что новые банковские правила показали «отсутствие желания участвовать в каких-либо соответствующих реформах», которые защитили бы швейцарскую экономику и налогоплательщиков, но позволит UBS «догнать глобальных игроков и оценку США».

«Послужной список политиков в Швейцарии свидетельствует о том, что у нас было три глобальных системно-релевантных банка, и сейчас у нас остался один, и эти случаи были прямым результатом недостаточного регулирования», — сказал Виттманн.

Напомним

«Минфин» писал, что в июне 2023 года UBS Group завершила соглашение по приобретению бывшего конкурента Credit Suisse, совершив наибольшее слияние в банковской сфере после финансового кризиса 2008 года.

Источник: Минфин
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