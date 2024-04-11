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11 апреля 2024, 16:57 Читати українською

Вьетнамскую предпринимательницу приговорили к смертной казни за мошенничество на $12 миллиардов

Вьетнамскую магнатку в сфере недвижимости Чионг Ми Лан приговорили к смертной казни за финансовое мошенничество на сумму 304 триллиона донгов ($12,46 млрд). Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вьетнамскую магнатку в сфере недвижимости Чионг Ми Лан приговорили к смертной казни за финансовое мошенничество на сумму 304 триллиона донгов ($12,46 млрд).
Фото: SaiGon News/X

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Суд в Хошимине, крупнейшем городе и деловом центре Вьетнама, признал главу девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чионг Ми Лан виновной в растрате, взяточничестве и нарушении банковских правил.

«Действия обвиняемого… подорвали доверие людей к руководству (коммунистической, ред.) партии и государству», — говорится в приговоре.

Прокуроры заявили, что общая сумма ущерба, нанесенного мошенничеством, составляет 27 млрд евро, что эквивалентно 6% вьетнамского ВВП в 2023 году.

67-летняя Лан отвергла обвинения и обвинила во всем своих подчиненных.

Лан и еще 85 обвиняемых были арестованы в рамках национальной борьбы с коррупцией, охватившей многих чиновников и членов бизнес-элиты Вьетнама в последние годы.

С 2021 года более 4400 человек были обвинены в более чем 1700 делах о взяточничестве.

В чем обвиняют Лан

Лан, которая является женой богатого гонконгского бизнесмена, также находящегося под судом, была признана виновной в создании фальшивых заявок на ссуду для снятия денег с Сайгонского коммерческого банка (SCB), в котором она владела 90% акций.

Полиция говорит, что идентифицировала около 42 000 жертв мошенничества, владельцев облигаций SCB, которые не могут забрать свои деньги и не получили проценты после ареста Лан в октябре 2022 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Strain
Strain
11 апреля 2024, 17:08
#
67 лет. Прожила красивую жизнь. Можно и на покой…
У нас всё так же. Только есть один нюанс как обычно=)
Все наши чиновники вместо смертной казни получают должность в Британии.
Видимо это хуже смертной казни=)
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0
Bitcoin
Bitcoin
11 апреля 2024, 17:14
#
Есть яйца по 16.5 грн. Интересует?
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