Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Об этом заявил первый заместитель руководителя
Рада одобрила обновленный законопроект о реформе Бюро экономической безопасности
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Об этом заявил первый заместитель руководителя
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За соответствующий законопроект проголосовали 264 нардепа.
«Из хорошего. Мы значительно отжали их по главным правкам: определяющий голос международников, обязательная переаттестация. На этом все. Что должно быть: один, а не два кандидата, подробная прописанная переаттестация, подробно прописанная процедура отбора. Все это в замечаниях бизнеса, МВФ и G7», — отметил Железняк.
По его словам, глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия взял на себя обязательство это учесть.
Напомним, новая редакция законопроекта на повторное первое чтение предусматривала:
- отбор и представление на рассмотрение премьер-министра не более двух кандидатур на должность директора БЭБ;
- первые сроки для независимых оценок (аудитов) эффективности деятельности БЭБ (проведение оценки осуществляется Комиссией по завершении первого и третьего года в должности директора БЭБ);
- доработан механизм аттестации работников БЭБ, срок проведения которой не может превышать 12 месяцев со дня назначения на должность директора БЭБ;
- директор БЭБ, назначенный в порядке, предусмотренном настоящим законом, формирует новую дисциплинарную комиссию.
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