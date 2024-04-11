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11 апреля 2024, 14:02 Читати українською

Рада одобрила обновленный законопроект о реформе Бюро экономической безопасности

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности.
Фото: dtkt.ua

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За соответствующий законопроект проголосовали 264 нардепа.

«Из хорошего. Мы значительно отжали их по главным правкам: определяющий голос международников, обязательная переаттестация. На этом все. Что должно быть: один, а не два кандидата, подробная прописанная переаттестация, подробно прописанная процедура отбора. Все это в замечаниях бизнеса, МВФ и G7», — отметил Железняк.

По его словам, глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия взял на себя обязательство это учесть.

Напомним, новая редакция законопроекта на повторное первое чтение предусматривала:

  • отбор и представление на рассмотрение премьер-министра не более двух кандидатур на должность директора БЭБ;
  • первые сроки для независимых оценок (аудитов) эффективности деятельности БЭБ (проведение оценки осуществляется Комиссией по завершении первого и третьего года в должности директора БЭБ);
  • доработан механизм аттестации работников БЭБ, срок проведения которой не может превышать 12 месяцев со дня назначения на должность директора БЭБ;
  • директор БЭБ, назначенный в порядке, предусмотренном настоящим законом, формирует новую дисциплинарную комиссию.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
11 апреля 2024, 14:32
#
Знову реформа і знову оновлена. Бурхлива імітація роботи від недолугої влади.
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