Банки Украины в марте 2024 снизили ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам тоже снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Нацбанка.
Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения
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Как изменились ставки по кредитам
По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2024 г. в национальной валюте составляли 34,5% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.
Ставки по новым кредитам населения в иностранной валюте выросли с 3,0% до 4,9% годовых.
Кредитный портфель банков для населения вырос на 2,1% до 236 млрд гривен.
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Как изменились ставки по депозитам
Ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 11,4% до 11,3% годовых. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.
Депозитный портфель банков для населения вырос на 1,3% до 1,079 трлн гривен и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривен).
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