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11 апреля 2024, 12:22 Читати українською

Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

Банки Украины в марте 2024 снизили ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам тоже снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Нацбанка.

Банки Украины в марте 2024 снизили ставки по кредитам для населения.
Фото:depositphotos

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Как изменились ставки по кредитам

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2024 г. в национальной валюте составляли 34,5% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.

Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

Ставки по новым кредитам населения в иностранной валюте выросли с 3,0% до 4,9% годовых.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 2,1% до 236 млрд гривен.

Сразу шесть крупных банков «порезали» депозитные ставки в гривне

Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

Как изменились ставки по депозитам

Ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 11,4% до 11,3% годовых. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

Депозитный портфель банков для населения вырос на 1,3% до 1,079 трлн гривен и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривен).

Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+28
zzzachary
zzzachary
11 апреля 2024, 13:27
#
34,5% річних кредити та 11.5% депозити не дивно що у банків надприбутки у війну!
+
0
Criptor82
Criptor82
11 апреля 2024, 15:11
#
Кому війна, а кому заробітки так було у всі часи, нажаль
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