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11 апреля 2024, 11:08 Читати українською

НБУ прокомментировал замедление инфляции до минимума с 2020 года

В марте 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении (р/с) замедлилась до 3,2% с 4,3% в феврале. В месячном исчислении цены выросли на 0,5%. Инфляция оказалась ниже прогноза Национального банка на уровне 5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В марте 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении (р/с) замедлилась до 3,2% с 4,3% в феврале.
Фото: НБУ

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«Отклонения от прогноза обеспечила динамика компонентов, имеющих малопредсказуемый характер, прежде всего, цен на сырые продукты питания», — заявили в НБУ.

Стремительное удешевление сырых продуктов связано, прежде всего, с временными факторами, влияние которых, вероятно, иссякнет во втором полугодии 2024 года. К ним относятся эффекты значительных прошлогодних урожаев и мягкой зимы этого года, а также последствия транспортной блокады западных границ.

В частности, ограничение экспорта сказалось на увеличении предложения отдельных продуктов питания на внутреннем рынке. Кроме того, медленнее, чем ожидалось, дорожало горючее как из-за более сдержанного увеличения мировых цен на нефть, так и вследствие теплой зимы, что обусловило меньшую потребность в энергоносителях.

«Вместо этого фундаментальное инфляционное давление, на которое оказывает наибольшее влияние монетарная политика Национального банка, ослаблялось умеренно и было близко к прогнозу НБУ.

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Так, базовая инфляция в марте замедлилась до 4,2% г/г, отражая эффекты перенесения от удешевления сырых продовольственных товаров, улучшения инфляционных ожиданий на фоне относительной устойчивости валютного рынка и сохранения привлекательности гривневых инструментов", — говорится в сообщении.

В то же время, более быстрое замедление базовой инфляции сдерживали последствия блокады западных границ, прежде всего из-за подорожания импорта, а также дальнейшего роста расходов бизнеса на оплату труда.

Цены на сырые продукты питания резко снизились — на 4,9% р/с

В дальнейшем дешевели яйца из-за наращивания производства под влиянием вторичных эффектов от значительных урожаев в прошлом году и временной переориентацией производителей на внутренний рынок в результате транспортной блокады. Высокие прошлогодние урожаи поддерживали и падение цен на сахар, муку и крупу.

Овощи борщового набора также дешевели, учитывая мягкие погодные условия зимой и активизацию продажи продукции из хранилищ. Благодаря теплой зиме уменьшились затраты на выращивание и хранение тепличной продукции, что повлияло на снижение стоимости помидоров и огурцов. Уменьшались и цены на цитрусовые и бананы. В то же время в условиях ограниченного предложения качественной продукции стоимость картофеля, свеклы и яблок оставалась высокой.

Темпы роста цен на мясо в дальнейшем снижались, прежде всего благодаря более дешевым кормам. Удорожание свинины замедлилось из-за низкого спроса и усиления конкуренции между поставщиками, а мяса птицы из-за наращивания производства. Медленнее возрастала цена сырого молока на фоне роста предложения от частных домохозяйств и понижения внутреннего спроса.

Рост административно регулируемых цен замедлился до 9,9% г/г

Цены на алкогольные напитки и дальше росли медленнее из-за конкуренции теневого предложения и снижения давления со стороны расходов на сырье и энергию. Сдерживал административную инфляцию мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. В то же время рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование ускорился.

Цены на горючее ускорили рост до 11,2% г/г

Удорожание горючего в первую очередь связано с логистическими трудностями, отразившимися прежде всего на стоимости автомобильного газа, а также с ростом мировых цен на нефть.

Базовая инфляция снизилась до 4,2% г/г

В значительной степени, дальнейшему ослаблению фундаментального инфляционного давления способствовало улучшение инфляционных ожиданий на фоне относительной устойчивости валютного рынка и сохранения привлекательности гривневых инструментов.

Удорожание обработанных продовольственных товаров замедлилось до 5,3%. Вторичные эффекты прошлогодних урожаев сдерживали рост цен на хлеб, мучные и кондитерские изделия. Оставалось дешевле, чем в прошлом году, подсолнечное масло, а рост стоимости отдельных масличных продуктов замедлился.

В то же время цены на кисломолочные продукты и масло росли быстрее, чем в феврале. Это может объясняться снижением предложения более дешевой импортной продукции и увеличением отдельных производственных затрат бизнеса.

Ускорился рост цен на отдельные товары длительного хранения, в частности чай, шоколад, на фоне более высоких затрат бизнеса на логистику из-за блокады границ.

Непродовольственные товары продолжали дешеветь (на 0,9%), преимущественно благодаря снижению цен на одежду и обувь. Удорожание других непродовольственных товаров замедлилось. Рост стоимости услуг несколько притормозил (до 9,7%).

Прежде всего, это связано с уменьшением давления на расходы бизнеса на пищевое сырье и энергию. В частности, медленнее дорожали услуги общепита и гостиниц. В то же время, скорее росла стоимость амбулаторных, транспортных услуг, эксплуатации собственных транспортных средств и услуг салонов красоты.

Прогноз

Напомним, что Национальный банк ожидает, что к концу 2024 года инфляция умеренно ускорится до 8,6%, но уже в следующем году войдет в целевой диапазон, снизившись до 5,8%, а в 2026 году — до 5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
11 апреля 2024, 11:15
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Ну да, сыра и мяса стали есть меньше
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