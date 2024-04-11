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11 апреля 2024, 10:09 Читати українською

За первый квартал 2024 года товарооборот Украины составил $26 млрд

В январе-марте 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $16 млрд, а экспортировали — на сумму $10 млрд. Об этом говорится в данных Гостаможни.

В январе-марте 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $16 млрд, а экспортировали — на сумму $10 млрд.
Фото:depositphotos

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Как изменился импорт и экспорт

При этом налогооблагаемый импорт составил $13,8 млрд, что составляет 86% от общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-марте 2024 года составила $0,49/кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В какие страны больше всего экспортировали и импортировали

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $3 млрд, Польша — $1,6 млрд и Германия — $1,3 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $992 млн, Испании — на $813 млн, Китая — на $789 млн.

В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт — $5,3 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 38,9 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

  • продукция химической промышленности — $3 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 21,3 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

  • топливно-энергетические — $2 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 31,8 млрд грн, что составляет 25% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары — $6,5 млрд
  • металлы и изделия из них — $1,1 млрд
  • минеральные продукты — $924 млн

За первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 94,4 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kidav
Kidav
11 апреля 2024, 10:21
#
Торгуєте з друзямі рАссії, ну -ну!
+
0
bonv
bonv
11 апреля 2024, 10:24
#
Дуже сумно.
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