За первый квартал 2024 года товарооборот Украины составил $26 млрд

В январе-марте 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $16 млрд, а экспортировали — на сумму $10 млрд. Об этом говорится в данных Гостаможни.

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Как изменился импорт и экспорт

При этом налогооблагаемый импорт составил $13,8 млрд, что составляет 86% от общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-марте 2024 года составила $0,49/кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В какие страны больше всего экспортировали и импортировали

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $3 млрд, Польша — $1,6 млрд и Германия — $1,3 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $992 млн, Испании — на $813 млн, Китая — на $789 млн.

В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $5,3 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 38,9 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $3 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 21,3 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $2 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 31,8 млрд грн, что составляет 25% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $6,5 млрд

металлы и изделия из них — $1,1 млрд

минеральные продукты — $924 млн

За первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 94,4 млн грн.