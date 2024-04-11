С февраля 2022 года в госбюджет Украины поступили кредитные и грантовые средства на сумму около $31 млрд в рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов, в том числе через механизмы целевых фондов многих доноров. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с региональным директором Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдовы, Регион Европы и Центральной Азии Аруп Банерджи.
С февраля 2022 года Украина привлекла более $31 млрд через механизмы Всемирного банка
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Поддержка Всемирного банка
«С первых дней полномасштабного вторжения Всемирный банк разработал ряд механизмов, способствовавших привлечению собственных средств Банка и средств партнеров по развитию для приоритетных нужд госбюджета, в том числе на обеспечение социальных и гуманитарных расходов, а также на восстановление объектов критической инфраструктуры, обеспечение предоставления критически важных образовательных и медицинских услуг, поддержки агропроизводителей и продолжения реформ», — заявил Марченко.
По его словам, за 2022−2023 годы объем портфеля действующих проектов Всемирного банка в Украине является самым большим за все годы сотрудничества.
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«С февраля 2022 года в Госбюджет Украины поступили кредитные и грантовые средства на сумму около $31 млрд в рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов, в частности через механизмы Целевых фондов многих доноров. В настоящее время действующий портфель совместных проектов составляет 19 инвестиционных проектов и 3 системных проекта, на общую сумму более $9 млрд и 1 млрд евро», — отметил министр финансов.
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