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11 апреля 2024, 8:16 Читати українською

С февраля 2022 года Украина привлекла более $31 млрд через механизмы Всемирного банка

С февраля 2022 года в госбюджет Украины поступили кредитные и грантовые средства на сумму около $31 млрд в рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов, в том числе через механизмы целевых фондов многих доноров. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с региональным директором Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдовы, Регион Европы и Центральной Азии Аруп Банерджи.

С февраля 2022 года в госбюджет Украины поступили кредитные и грантовые средства на сумму около $31 млрд в рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов, в том числе через механизмы целевых фондов многих доноров.
Фото:mof.gov.ua

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Поддержка Всемирного банка

«С первых дней полномасштабного вторжения Всемирный банк разработал ряд механизмов, способствовавших привлечению собственных средств Банка и средств партнеров по развитию для приоритетных нужд госбюджета, в том числе на обеспечение социальных и гуманитарных расходов, а также на восстановление объектов критической инфраструктуры, обеспечение предоставления критически важных образовательных и медицинских услуг, поддержки агропроизводителей и продолжения реформ», — заявил Марченко.

По его словам, за 2022−2023 годы объем портфеля действующих проектов Всемирного банка в Украине является самым большим за все годы сотрудничества.

Читайте: С начала года Украина получила $10,2 миллиарда от международных партнеров — Марченко

«С февраля 2022 года в Госбюджет Украины поступили кредитные и грантовые средства на сумму около $31 млрд в рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов, в частности через механизмы Целевых фондов многих доноров. В настоящее время действующий портфель совместных проектов составляет 19 инвестиционных проектов и 3 системных проекта, на общую сумму более $9 млрд и 1 млрд евро», — отметил министр финансов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 апреля 2024, 8:54
#
Жесть…а что дальше… 2024 …
+
+30
potator
potator
11 апреля 2024, 10:02
#
А дальше как говорит алекс 2006 все нам простят и будет доллар по 22, но это потом, после, немного позже
+
+15
potator
potator
11 апреля 2024, 10:16
#
Простят , он сам писал, у него формулы, просто мы кабанчики виноваты что бегим за долларом чтобы поставщикам заплатить
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