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10 апреля 2024, 19:48 Читати українською

Минэнерго США повысило прогноз мировых цен на нефть

Министерство энергетики США повысило свой прогноз мировых цен на эталонную североморскую нефть Brent на 2024 год на 1% до $88,55 за баррель. Об этом говорится в отчете аналитиков Управления энергетической информации (EIA) американского ведомства, сообщает enkorr.

Министерство энергетики США повысило свой прогноз мировых цен на эталонную североморскую нефть Brent на 2024 год на 1% до $88,55 за баррель.
Фото: freepik.com

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Предварительная оценка экспертов предполагала среднегодовые цены на Brent на уровне $87 за баррель. Таким образом, прогноз был повышен на $1,55.

Аналитики также повысили оценку стоимости эталонной марки сырья на 2025 год. Ожидается, что баррель нефти Brent в следующем году будет стоить в среднем $86,98 вместо ранее прогнозируемых $84,8.

Кроме того, в Минэнерго США повысили прогноз по суточной добыче нефти в стране на 2024 год. Согласно ожиданиям экспертов, показатель будет находиться на уровне 13,21 млн баррелей (плюс 20 тыс. по сравнению с предварительной оценкой).

В 2025 году среднесуточные объемы добычи сырья в США достигнут отметки в 13,72 млн баррелей.

Напомним

Ранее исполнительный директор крупнейшего в мире энерготрейдера Vitol Рассел Харди заявил, что в этом году цены на нефть будут колебаться в диапазоне $80−100 за баррель, а глобальный спрос на «черное золото» вырастет на 1,9 млн баррелей в день.

Источник: Минфин
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