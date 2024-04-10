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10 апреля 2024, 19:05 Читати українською

Цена на российскую нефть намного превышает ценовой предел, установленный G7 — Bloomberg

Российская нефть Urals торгуется со значительным превышением ценового лимита стран Большой семерки в $60, что свидетельствует о значительном несоблюдении санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Российская нефть Urals торгуется со значительным превышением ценового лимита стран Большой семерки в $60, что свидетельствует о значительном несоблюдении санкций.
Фото: pixabay.com

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Нефть Urals, экспортируемая из портов Балтийского и Черного морей, стоит около $75 за баррель. Рост цен связывают с более широкой геополитической динамикой.

Ограничение G7 требует, чтобы любая западная компания, занимающаяся транспортировкой российской нефти, получила так называемую аттестацию — документ, удостоверяющий, что груз стоит $60 за баррель или меньше. Если этого нет, они не вправе оказывать свои услуги.

Хотя нефть Urals почти весь год держалась выше $60, этот месячный скачок за предел $70 ставит под сомнение доверие к этим сертификатам для трейдеров.

Когда нефть Urals прибывает в Индию, ее покупная цена составляет $88 за баррель, что всего на $3,80 ниже нефти марки Brent. Другая российская нефть ВСТО, которая экспортируется из портов на востоке россии, стоит $84 за баррель.

Источник: Минфин
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